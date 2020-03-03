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  • 03 Mart 2020, Salı

Delil!

AKoç'un Fenerbahçe sevgisi de sorgulanamaz cömertliği de.
Ama Fenerbahçe tarihinin en büyük desteğini alarak başkan olan birinin yanlışları hala devam ediyor.
Pazar gecesi Ersun Yanal'ın görevine son verdi ardından da kapıyı aralık bıraktı.
"Trabzonspor maçında takımın başında Ersun Yanal olacak!" "Tarihi bir şaka olmalı" dedim kendi kendime.

***

Fenerbahçe bugün Trabzon'da kaybederse suç Ersun Yanal'ın başına boca edilecek de kazanırsa Ersun Yanal yeniden göreve mi gelecek?
Hem yüreklerde hem kağıt üzerinde koltuğu feshedilen birine yetki vermenin açıklaması nasıl olur acaba?
Üstelik o adam için mazinin duvarlarında "bu kapıdan giremez" mührü basılıyken! bir adama!

***

Çok sevilen başkanlığının terazisi bir kefedeyken diğer kefede gerçekler duruyor.
Sayın Ali Koç yanlışlarında inat etmenin bedelini ödüyor.
Comolli gibi bir adam, Bursaspor'a 700 bin Euro'ya sunulan bir futbolcuya Fenerbahçe'de 3 milyon Euro'luk bedel koyup elinin uzun olduğunu gösterdiyse, bu adamın ipi o anda çekilmeliydi.
"Transferlerin hiçbirini ben yapmadım onlar yaptı" diyen eli ve dili uzun Comolli'ye 1.5 sezon arka çıkan Ali Koç'a naçizane bir sözüm var.
"Bir edepsizi kendinizden diye korursanız gün gelir o edepsizden korunmanız gerekir!" O yüzden ayak izlerini geriye doğru takip etmek büyük yürüyüş gerçeğinden daha anlamlıdır.

***

Kusura bakmayın ama Sayın Ali Koç!
Birlikte çekilen eski fotoğraflar sadece hatıra yerine geçmez!
Bazen delildir!
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