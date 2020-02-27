Hey gidi yıllar!

TRT'nin kamerasıyla çekilmiş görüntülerde işportacılık yapan bir adam konuşuyor.

70'li yıllar.

Bir zarafet bir insanlık.

O zamanlar sıradan ama bugün için çok özel.

Şimdiki sokak söyleşilerinde mikrofonu görünce "yaa" diye başlayan cümlelerin arkası da boş önü de!

Cehalet teknolojiyle altın devrini yaşıyor.

Nostaljinin teknoloji karşısında zaferini görmek isteyenler siyah beyaz yıllara baksınlar.

Sosyal medya mezbahalarına değil.

*****

Halit Kıvanç, Ediz Hun'la söyleşi yapıyor, doyum olmuyor Türkçe'ye ve zarafete.

Şimdi omuzuna aldığını 8 yaşındaki çocuğuna rakip takıma küfür ettirmeye babalık sayanların duruşuna bakıyorum.

Televizyon dizilerine bakıyorum küfür kıyamet ve katledilen dilimiz.

Kaybetmek için büyüttüğümüz çocuklara bakıyorum.

Onlar bize dönüp bakmıyor bile!

Bilgisayarlardan başlarını kaldırıp!

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Yükselen doların alçalan insanlıktan daha çok konuşulduğu bir dünyanın içinde bizler hala siyah beyaz yılların özlemindeyiz.

Bir gazozu iki kişi içerken dibindekini arkadaşımıza bırakmaktan vazgeçmeyen çocukların dünyasında.

Modası geçmiş gerçeklerin ne yazarlıkta ne insanlıkta değeri olmadığı biliyorum.

Hiç önemli değil.

Bizler modayı hiçbir zaman takip etmedik zaten.

Varsın moda editörleri ve şiddet uzmanları okumasın!

Bizim gibi düşünen birileri vardır elbet.

Modayı takip etmeyen!

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Korkularınızı izine çıkar bir günlüğüne bile olsa.

Eski dostlukların kulağını çınlatın, metrekareye bir adam bile düşmeyen yıllara inat.

İnsanlığın gözünden düşenlere paha biçilmiyormuş aldırmayın!

Haksızlığa modellik edenler insanlar dünyasında başkalarına benzemediğiniz için gurur duyun kendinizle!

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Herkes kendi çirkinliğine haklı nedenler arıyor, hatasını anlamak yerine.

Umut yok vicdan yok, insanlık her gün biraz daha değer kaybediyor.

Var olanlarla idare etmek var ya!

En çok o koyuyor bizlere!

AH ÇOCUKLAR AH!

Eskiden kitap okurdu çocuklar şimdi şehirlerin canına okuyorlar.

Eskiden saklambaç oynarlardı şimdi Rus ruleti oynuyorlar.

Ölüm terkisine alıyor onları, dehşete koşturuyor dörtnala.

Çocukların büyüyecek olmaktan başka kusurları yoktur.

Bütün kusur, onları büyütürken, çamura bulaştıran ülke düzenindir.

Televizyonlar yarattılar bu düzeni.

O yüzdendir ki yürüdükleri yola benziyor çocuklar.

Çukur'a batmış adamlara!

MUTLULUK TAKVİMİ

İyi düşünmek için sebep yarat.

Burnunu bebeklerin ayaklarında gezdir.

Oltayla balık tut.

ÇOCUK GİBİ BAKAR

Sevgiyle bana

Bir akşam sofrası

Senin gözlerin

Giyinir kuşanır

Gelirken bana

Bayram sabahıdır

Senin gözlerin

Yollara dökülen

Bir sevgi seli

Hasretle tutuşan

Bir yangın yeri

Hep içinde saklar

Kelimeleri

Sisli bir akşamdır

Senin gözlerin

Hakkı YALÇIN