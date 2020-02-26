Karamsar!

Bir gün öyle bir virüs yayacaklar ki renklerimiz öksürecek.

Maviler çürüyecek kırmızılar yakacak.

Pembedeki tozlar duman olacak.

Sarılar dişlerini gösterecek çocuklarımıza.

Yeşiller çürüyecek bir damla su yürümeyecek toprağın altına.

Soysuzların eğlencesini Amerikan televizyonlarındaki manzaralar anlatacak.

Gökkuşağı boğazımıza dolanırken!

*****

Bir gün öyle bir virüs yayacaklar ki bütün çiçekleri suçlarına alet edecekler.

Papatyaların falları afallayacak, meyve sıkacağına yerleştirecek çocuklarımızı.

Sardunyalar pencere kenarından zehir üfleyecek ciğerlere.

Erguvanlar kan revan!

Aşkın sembolü güller; tetikteki düşman olacak.

Sıkışan göğüs kafeslerimizde kuşlar bile uçamayacak.

*****

Bir gün öyle bir virüs yayacaklar ki bütün hayvanlar masumiyetini kaybedecek.

Arılar iğnelerini ok gibi gerecekler yaylarına, kimi tuttururlarsa!

Sinekler dünden hazır, ordular kuracaklar insanlara hurra!

Kelebekler hapşıracak yine çok yaşamayacak ama insanları yaşatmamak için kanat çırpacaklar.

Çin usulü Pekin ördekleri suya dalacak zil çalmayacak!

Siren seslerini bastıracak ağlayan çocuk sesleri.

*****

Bir gün öyle bir virüs yayacaklar ki bastığımız her yer oynayacak.

Yalanlara inanıp atlıkarıncalardan inmeyenlere yer gösterecek hayat!

Başka boyutlara geçeceğiz!

Amerikan patentli "gemisini kurtaran kaptan" dizisi çekilirken, kanı çekilecek insanlığın.

Kayıplar resmi kaynaklarca doğrulanırken cep telefonlarıyla çekilecek resimler.

*****

Atom bombasını bu dünyada ilk ve tek kullanan kim? Amerika!

Öldürücü virüsleri dünyaya kim yayıyor? Amerika!

Allah'ın yarattığı dünyanın şeytanı Amerika!

*****

Bu Amerika dünya nüfusunun artmasından da memnun değildir, ülkelerin büyümesinden de.

O yüzden dünya ülkelerini kendisine "açık büfe" yapıp domuz gibi yemektedir.

Gençliğimde sevmediğim Amerika'yı şimdi niye seveyim?

Mesela petrol mesele avanta olduğu zaman Amerika'yla fingirdeşen Rusya'ya niye güveneyim?

NATO'ymuş Birleşmiş Milletler'miş hepsinin canı cehenneme!

*****

Yazımı karamsar bulduysanız kusuruma bakmayın.

İyimser olmak için kötü bir zamandayım.

RENK KÖRLÜĞÜ

Adına derbi denilen futbol maçlarımızı dünya izliyor.

Kahkahalar atıyorlardır; futbolumuzun kalitesine şiddetin en pespaye haline.

Bizler de birbirimizi yiyoruz.

Renk körlüğünden!

MUTLULUK TAKVİMİ

Eski bir şarkıda kendini ara.

Duyarlı ol.

Sosyal medyaya güvenme.

Sokakta kahve iç.

Bulmaca çöz.

İçimde sevda

sonlarının

Klasik yalnızlığı var

Seninle koklaşıyor ayrılık

Benimle yumruklaşıyor

Her akşam kendimi

Sokaklara vuruyorum

Bir köşe başında

Gitar çalıyor çocukluğum

Bahşiş şapkasının içinde

Bozuk para gibi duruyorum

Beklemek geciktirmez

Kaderi

Canım ikiye ayrılmış

Her gün biraz daha

Savruluyorum

Hakkı YALÇIN