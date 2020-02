Son damla

İNCE boyunlu sürahiler vardı evlerde su küçüğün, söz büyüğündü.

Boşa konuşmazdı büyükler...

Pencereler birbirine kardeş bakardı.

Patiskaya gül işleyen annelerin çocukları askerlik görevine giderken dantelli mendiller dağıtılırdı her eve.

*****

Sinema hepimizin hayatıydı.

Sadri Alışık en kral adamdı, kimsenin karısına kızına yan gözle bakmayan cebindeki son kuruşu bölüşen mahallenin yürekli delikanlısı.

*****

Şimdi Yeşilçam filmlerini izlerken bir yandan televizyon dizilerine bakıyorum. Yitirilen sevginin kaybolan saygının yerinde yeller esiyor, gerçekler önümde duruyor.

Yere düşeni kaldırmanın Yeşilçam filmlerine has olduğunu bilirken, televizyon dizilerinin verdiklerine bakıp kahroluyorum.

*****

Yeni dünya düzeninde Türk erkeğinin çoğu 'papaz kaçtı'yı da bilmez 'kaptı kaçtı'yı da.

Ama birçokları emeklilerin maaşını alıp kaçmayı iyi bilir.

Onları besleyen ve büyüten televizyon dizileridir dersem kimseye haksızlık etmem.

*****

Aşkta ekmeğini taştan çıkaracak kadar romantik jönler Yeşilçam filmlerinde vardı.

Şimdiki televizyon dizilerinde komşusunun karısını baştan çıkaran erkekler değerli.

Yeşilçam filmlerinin sonunda her kötü insan cezasını bulurken iyiliğin bedeli omuzlarda taşınmak olurdu.

Türkan Şoray'ın gözlerinden akan güzellikleri, gerçek aşkı şimdi fiziksel görünümünden başka haltı olmayan yeni yetmelerde bulabilir miyiz?

Filiz Akın'ın zarafetine hangi dizi yıldızı erişebilir?

Hulusi Kentmen'in yüreğinden "sevenleri ayırmayın" mesajları yayılırken toplumsal aşkın hangi boyutta olduğunu inkar edebilir miyiz?

*****

Adile Naşit'in öğrettiği aile sevgisinin o günkü yaşam biçimine yansımasındaki sihir kaldı mı?

Yeşilçam filmlerinde bütün mahallenin bir aşk için tek yürek olmasına alaycı gözlerle bakanlar bugün ekranların şımarıklığına ve yaydığı virüse alkış tutuyor.

O güzelim mahalle düğünlerinin yerini kan gövdeyi götüren sahneler, en ufak bir tartışmada silahına sarılan sokak çeteler almadı mı?

*****

Güzellikler kitabının bütün ciltleri yakıldı.

Anneler babalar son su damlasının televizyon dizilerinde ve futbol maçlarında dökülen gözyaşından daha değerli olduğunu anladıklarında geçmiş ola.

NEFES NEFESE!

Koronavirüsü yavaş yavaş yaklaşıyor.

İtalya'ya gitti, İran'a gitti.

Amerika'nın yaydığı soysuz üretimin aldığı canların sayısı artarken, dünya sessiz.

Savaşmanın bile onuru vardı kayboldu.

Ülkeleri yakmak için bir virüs yaymak ve toplu katliamların kapısını açmak en kolay yol.

Depremi beklerken asıl tehlike aldığımız nefeste artık!

MUTLULUK TAKVİMİ

Gözlerin ve kalbin aynı dili konuşsun.

Şapkalı mont satın al.

Yaşlı bir insanla dans et.

Fanatik olma.

Hep senden yanadır

Çektiğim kahır

Derdimi o nemli

Duvarlar dinler

Yaylı tamburlara

Benzedi kalbim

Hasret rüzgarında

Her gece inler

Kirpiklerim ıslak

Bulutum kara

Alıştı gözlerim

Yağan yağmura

Haksız ayrılıktan

Vurgun yedim ben

Savruldum kalbinden

Çok uzaklara

Hakkı YALÇIN