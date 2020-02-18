Bu sahneyi saha kenarından seyreden Ersun Yanal'ın kurduğu kadroyla yarattığı esere de şahit oldum.
Jailson'un hala forma giydiği takımın savunma kurgusu da içler acısıydı bu takımın Comolli'yle yapılanması da.
3 maçta 8 kayıp puan!
Soru: Fenerbahçe'nin nesi var?
Cevap: Acelesi yok.
"Bu kapıdan içeri giremez" denilen adamlarla çıkılan şampiyonluk yürüyüşünün gelecek sezonlarda devam edeceğini beyan ederim!
***Garip bir futbol düzenimiz var. Her hafta sonu futbol maçlarının içinden geçen sezonlardan tanıdığımız hakem sahneleri geçer.
Birilerini şampiyon yapacaklar diye bir algı yaratılırken diğerleri ellerini ovuştururken keyif kahvesini içer.
İki sezon önce aynı söylemler Başakşehir için yapıldı sonuçları birlikte izledik!
Bu ülkede şampiyon olunmaz, yapılır.
Bu sezon da farklı bir film göremeyeceğimizi şimdiden beyan ederim!
***Haram kazanca balıklama atlayanların bol olduğu bir ülkede Başakşehir-Beşiktaş maçının son dakikalarına bakın güzel şeyler göreceksiniz.
Demba Ba rakip ceza alanında iki pozisyonda kendini bıraksa yüzde yüz penaltı.
Ama futbolun erkek oyuncusu olmayı seçti sarsıldığı halde düşmedi.
O yüzden ben futbolcunun "dansöz" olanını değil "adam" olanını sevdiğimi beyan ederim!
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