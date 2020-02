Yüzsüzler!

BİZ çok şeyiz Rusya'yla eski ve yeni olan.

Hiçbir şeyiz belki de hem eskiden hem şimdi.

*****

Yasaklanmış kitaplarını okuduğumuz Rusya o zamanlar da kalleşti.

Amerika'yla birlikte iki koldan silah dağıtırdı delikanlılar birbirini vursun diye.

Türkiye'de bir darbe ortamı oluşsun diye.

Onlar Amerika'yla her ne kadar ayrı fikirlerde görünseler de özne sömürü ve savaş olduğunda aralarındaki kan bağını inkar etmezler.

Suriye'de alevlenen çatışmaları da birlikte organize ediyorlar çocuklarımızın şehit edilmelerini de.

Telefonun iki ucunda birbirlerine kahkaha atıyorlar.

Nefesleri kan kokuyor petrol kokuyor.

İnsanlık asla!

"İki tane yüzünüz varsa hiç olmazsa birini adam gibi kullanın" diyoruz ama nerde onlarda yürek!

*****

5 canımız gitti, onların canına kıyanların da canı cehenneme gitsin soysuz politikalarının da.

Kanı bozuk dünya seyretsin bu onursuz filmi!

Birleşmiş Milletler teröre arka çıkan kaypaklığıyla insan canına verilen değerler için bir kez olsun öne çıkmasın.

İkiyüzlü söylemleriyle yeni yolculuklar düzenlesin kendilerine.

Karnı doysun puştluğun.

Dilini yutsun kahpelik!

Onlara haykırıyoruz ama şeytanlıklarına övgü alacak kadar arkaları sağlam.

*****

Her şehit cenazesi bir kahramanı yolcu eder.

Ölüm omuzlardadır.

Her birinin ardından milyonlarca insan ağlar.

Aşk kimseyi utandırmaz.

Hele vatan aşkı.

*****

Her şehit bağrımıza saplanan oktur.

Böyle günlerde bütünlük her şeyin üstündedir.

Herkes insan canından yana tavır almakla yükümlüdür.

Bunun başka yolu yoktur.

*****

O yüzden böyle soysuz saldırılara karşı tek yürek olmalıyız.

Bütün mücadelemiz yaşamak sevdası üzerine olmalı.

Biz böyle gördük böyle biliriz.

Çünkü geride bıraktıklarımız aslında hiç terk etmediklerimiz!

ONLARA GÜN DOĞDU

15 yıl içinde bilgisayarlar görünmez olacakmış.

Takılacak lenslerle karşınızdaki insan konuşmasa dahi ne dediğini anlamak mümkün olacakmış.

Desenize sosyal medya mezbahalarına gün doğdu!

Sövgü linç iftira taciz!

Görünmez bilgisayarlardan saldırı yapmanın keyfine doyum olur mu!

MUTLULUK TAKVİMİ

Uyumak için değil uyanmak için kitap oku.

Popülerlikle başarıyı bir tutma.

Bir hastaneyi gez.

Yattığın yeri topla.

Güne özel fotoğraflar çek.

Adına aşk demiştik

Bizi tanıyor zaman

Üstüne titremiştik

Tende kanıyor zaman

Bir gün baktım ki

Ne varsa bizi yaşatan

Hepsini alıp gitmişsin

Şimdi ardımızdan

Ağlıyor zaman

Ya gözlerin de

Terk edecek bu şehri

Ya sen geri döneceksin

Bekliyorum sevdamla

Yoksa birazdan

Yokluğun çıldıracak

Denizleri taşıracak

Gözümdeki son damla

Hakkı YALÇIN