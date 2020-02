Delikanlı!

BİR delikanlı sokakta eski karısını döven bir adama müdahale ediyorsa "bu ülkede insanlık ölmemiş" demektir.

Kadını koruyan delikanlıyı "kahraman" yapsak da meselenin sonunda ortada bir ölü varsa "orada cinayet değil bir kaza var" dersek ölüye saygısızlık etmiş sayılır mıyız?

Dövülen kadının "bu delikanlı beni kurtarmak için olaya müdahale etti" savunmasının kayıtlara "insancıl bir savunma" olarak geçilmesini talep etsek haddimizi aşar mıyız?

Onu bilemiyorum.

*****

Tanımadığı bir kadının dövülmesine karşı çıkabilmek yürek istiyorsa, o delikanlı bu yürekliliği gösterdiyse yasalar bu delikanlıyı sollar mı?

Kadın cinayetlerine lanet okuduğumuz bir düzende, o kadının öldürülme ihtimalini yok sayamıyorsak, delikanlıdaki korunma duygusuyla savunma duygusunun kardeş olduğunu yok sayabilir miyiz?

O delikanlının cebinde bıçak taşıması ve o bıçağı kavga ettiği adamın kalbine saplaması ona masumiyet sağlar mı?

Onu da bilemiyorum.

*****

Delikanlının ortaya koyduğu yürekli eylemi savunmak bizim için gururdur da aynanın arkasına bakmakla yükümlü olduğumuzu unutabilir miyiz?

Bir insan canına duyduğumuz saygıya mahsuben kimsenin ölmemesi gerektiğini hatırlatsak o delikanlıya haksızlık etmiş olur muyuz?

Onu da bilemiyorum.

*****

Bir karşı koyuştur bu.

Kadınları felce uğratan bir fırtınanın delikanlı yürekte yarattığı bilinçaltı duruştur.

Belki tedbirde kusur!

Karşısında 19 kez sabıka almış bir adam varken, delikanlının korunma içgüdüsünü hesabını da yapmamız gerekir.

"Eğer o delikanlı katil damgasıyla ceza alırsa bir daha hiç kimse sokaktaki tacize kadın şiddetine gözünü açıp müdahale edecek gücü göstermez" diyerek meseleye başka bir aynadan bakarsak düşüncelerimiz suç sayılır mı?

Onu da bilmiyorum.

*****

Bildiğim tek şey; o delikanlının bir kadının dövülmesine karşı çıkabilecek yüreğe sahip olduğu.

Ve benim bu delikanlıdan yana olduğumdur.

KAR KUŞLARI

İstanbul'a nihayet kar yağdı.

Ben karlı günlerde en çok kuşlara bakarım.

İnekler sıcak samanlıkta geviş getirirken kuşlar karda yaşam mücadelesi verir.

İnekler trenlere bakarken kuşların o küçücük bedenleriyle gösterdiği direnişe başımı eğerim.

"Mikropları taşıyor" denen ve "kuş gribi" yaftasıyla üstlerine suçlar yüklenen kuşlara.

Karlar bile temiz değilse artık, bunda kuşların suçu yoktur.

Onlar gökyüzünün kardelenleridir çünkü!

Kirlenmemiş çocuklarımız gibi!

MUTLULUK TAKVİMİ

Sokak hayvanlarını koru.

Alkışı sessizce karşıla.

Papağanla konuş.

Hazırla yüreğini

O sonsuz yolculuğa

Mutluluğa söylensin

Dilindeki her dua

Koşar adım gitsen de

Her gün soluk soluğa

Çıkmakla hiç bitmiyor

Şu gönül merdiveni

Dağıt zaman

geçmeden

Gönlündeki sisleri

Düşmesin dudağından

Mutluluk bahisleri

Her basamakta söyle

İçindeki hisleri

Ulaşmaya yetmiyor

Şu gönül merdiveni

Hakkı YALÇIN