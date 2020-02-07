Hayat!

Kaç zamandır ağıtlar yakıyoruz.

Gözü yaşlı bakıyoruz kaybettiklerimize.

Sözcüklerin dili tutuluyor.

Düşünüyorum da kaderin sayfasında kaç sayfa tutuyor hayat.

*****

Nasıl gururludur insan olarak tüm hücrelerinin hakkını vermek.

Nasıl da huzur verir insanın yaşamasına gönül vermek.

Ama çığ tetikte depremin gözünü uyku tutmuyor.

Hani sayfaların usulca kapanması vardır ya.

İnsanları yeni çığlıklara hazırlıyor da hiç acımadan önüne katıyor hayat.

*****

Kim demiş insanlık öldü diye, insanlık şantiyeleri böyle günlerde dolup taşıyor.

Bir canı kurtarmak için kendi canını feda eden o kahramanlar ölümde bile safları sıklaştırıyor.

Sarı saman çocukluğun ikinci yarısı.

Ah o zalim çığ, gözleri kör olası.

Fırsat bu fırsat ağzını kocaman açıp insanlarımızı yutuyor hayat.

*****

Nereye gittiğini biliyorsan bir gün batımıdır ölüm Aydınlık bir doğuma yol almaktır.

Dönülmez akşamın ufkunda yaşananlar bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçerken gök kapısının açıldığını görmektir.

O yüzden bizler ışıklı bir yolculuğa giden kahramanları omuzlarda uğurlarız.

Bakmayın zalimliğine, onları yolcu ederken gözü yaşlı bakıyor hayat.

*****

Her tarafımızı kötülükler sarsa da bu gezegen insanlığı taçlandıran kahramanlardan asla vazgeçmeyecek!

Evet, erken gittiler üstelik ayazda ve kardan dağların altında kaldılar.

Kimse merak etmesin şefkatli bir toprak onların üzerini örter üşümesinler diye.

"Benim sonum başlangıcımdır" diyenleri alnından öpüyor hayat.

DOKTOR GÜNDEMİ!

Ticari çıkarlarını mesleğin önüne taşıyan doktorlar birbiriyşle çelişiyor.

"Günde 10 yumurta yiyin" diyen de çıkıyor, "yumurta kanser yapıyor" diyen de.

Gündem oluşturmayı sağlıktan çok daha değerli buluyorlar.

Ama bazıları mezbahalarda bazıları kümeste kayboluyorlar.

NE YAZIK Kİ!

Bir manken çalışmaya ihtiyacı olan gerçek bir sanatçıya iş teklif ediyordu.

"Birlikte sahneye çıkalım!" Yıllanmış sanatçı bir umutla sordu.

"Peki, nasıl olacak bu iş?" Manken durumu anlattı; "perde kalkar ben sahnede görünürüm, birkaç fıkra anlatırım perde iner." "Eee..." dedi sanatçı.

Manken devam etti, "perde kalkar yeniden sahnede görünürüm birkaç şarkı söylerim perde yine iner." "Bir dakika" diye durakladı sanatçı, "ben bu sahnede ne yapacağım?" Küstah manken cevap verdi.

"O perdenin tek başına inip kalkacağını mı sanıyorsun?" Televizyon dizilerinde gazetelerin magazin sayfalarında kolayca şöhret olanların gerçek sanatçılara bakışı budur.

MUTLULUK TAKVİMİ

Dişi çıkan bebeğe armağan al.

Ellerini sık yıka.

Çocuklara verdiğin sözü tut.

Hiç boyun eğmedim

Yalan sevdaya

Her sabah umudu

Doğurmaktayım

Soluyan öfkeyim

Haksızlıklarda

Kimseden korkum yok

Haykırmaktayım

Bana el ediyor

Süt çocukları

Bütün acılara

Dayanmaktayım

Işıklara boğdum

Karanlıkları

Özgürlük adına

Uyanmaktayım

Hakkı YALÇIN