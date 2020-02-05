Çocuklar

ADAMIN biri takvim yapraklarını durmadan çevirir ama çocukluğunu bir türlü bulamaz.

Böyleleri çocukken kuma gömdükleri anahtarı bulabilseler de olurdu.

Vicdanlarının kapıları insanlığa açılırdı belki zalimliğe değil!

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Büyükler hayatın anlamını cüzdanlarda arayabilir ama tüm kainat çocukların yüreklerinde yaşar.

Çocuklar umuttur, hala keşfedilmemiş nice gerçeğin mucidi olmaları ihtimal dahilindedir.

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Çocuklar emeklerken bile ayağa kalkmak için mücadele eder, büyükler çıkarları için diz çökmeyi adamlık zanneder.

Çocuklar sevgisini anında yaşar da gelecek zamanlara bile saklar, büyükler akşam tanıştığı insanı sabaha kalmaz satar.

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Çocuklar başka rol istemez kendini oynar, taçlanmış masumiyetiyle.

Büyükler her rolün aktörüdür, işine gelmeyince figüran işine gelince başoyuncu olur.

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Hayatı çekilmez hale getiren büyüklerdir, paradan gayri hiçbir gerçeğe aldırmazlar!

Sevgisiz büyüklere iyi bakın, mutlaka çocukluğunda öldürmüştür içindeki çocuğu.

Çocukların yaşamalarına parmak kaldırmazlar.

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Hayat kitabından insanlığı çıkarın elde bir şey kalmaz.

O yüzden dünyanın anlamı yaşamak için değil yaşatmak içindir.

Hele çocukları sevince!

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Amerika; virüslerini Çin üzerinden bütün dünyaya yayarken, yarasalarını uzaktan kumanda ederken, Rusya ortamı izleyen sinsi yılan pozlarıyla bir yandan elini uzatıp öte yandan sırtımızdan vuruyorsa.

Başı kalabalıklaşıyor ölümlerin.

O ölümler en çok çocukların yaralarını işaret ediyor.

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Gazetelerde gördüğünüz fotoğraflara dikkatlice bakın, hele sevdiklerini yitiren çocukların fotoğraflarına.

Onlara kendi çocuklarınız gibi bakın ya da kendi çocukluğunuz gibi.

Sevdiklerini yitirmenin bakışları bütün çocuklarda aynıdır.

Kuru yaprak bakışlı sevap kokulu.

Çünkü melekler öyle bakar.

VARLAR AMA YOKLAR!

Hayat acımasız hayat yoksullar için zor.

Okula giden çocuğuna sabahları harçlık veremeyen babaları düşünüyorum.

Ev kirasını ödeyemediği için kış günlerinde kapının önüne konulma korkusu yaşayan aileleri.

Üşüyen çocukları çaresizlikten ağzını bıçak açmayan yaşlıları.

O kadar çoklar ki ve o kadar yoklar ki!

MUTLULUK TAKVİMİ

Karar ver ve uygula.

Takdir etmeyi bil.

Lösemili çocukları ziyaret et.

Hapishaneye kitap gönder.

Yaşlıları koru.

Bu aşkın suçunu

Üstüme aldım

Bende heykel gibi

Duruyor yasın

Günahım sevmekse

Suçum müebbet

Ben yaşarken öldüm

Sen sağ olasın

Bir ömür böyle

Seninle geçsin

Sen de öldür beni

Ortada bırak

Bende aşk için

Verecek can çok

Sadakam olsun

Sana yaşamak

Hakkı YALÇIN