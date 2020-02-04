Trabzon'daki yenilgisi ligin ilk yarısındaki beraberliğin devamıdır.
Psikolojik üstünlüğü Trabzonspor'a bırakmakla iki maçta 5 puan bırakmak arasında iyi bir kaleciyle beceriksiz forvet oyuncuları arasındaki gerçeğin bedeli vardır.
***Fenerbahçe'nin hakem üzerinden yenilgiye kılıf araması mümkün değildir.
Uğurcan'ın boşa çıktığı pozisyonda Fenerbahçe'nin attığı gol de nizamidir, Gustavo'ya faul yapıldığı varsayılan Trabzon'un golü de.
Eğer ortada bir hakem cinayeti varsa; iki kere sahadan atılması gereken ve çirkef bir role soyunan Serdar Aziz'in maçı kart görmeden tamamlamasıdır.
***Futbolda her zaman adres şaşırtmaca oynanır.
Galatasaray, Kayseri karşısında 2-0 öndeyken bile Donk'un yaptığı penaltıyı vermeyen hakemler ve dilleri tutulan yorumcularla ligin nereye gideceğini tahmin etmek zor değil.
Beşiktaş'ın Rize'de futbol oynamadan kazanmasının açıklaması; Rizespor harakiri yaptı. Sergen Yalçın adına sihirli bir başlangıç ama bu futbolla nereye kadar!
***Sivasspor'un 5 gollü yenilgisi ligin ikinci yarılarında aşina olduğumuz üst kattaki yıkımlardan biridir. Onlar başlarına gelecekleri zaten biliyorlar.
Sistem işine geleni ve para getirisi olanları şampiyon görmek ister emekçileri değil.
Hepimiz biliyoruz ki uğruna yıkılmadık değer bırakılmayan şampiyonluk iki hakemin düdüğüne bakar.
Şimdiki zaman da ele verdiklerinin fazlasını gelecek zamana saklar.
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