10 yıl önce 20 yıl sonra

BUNDAN 10 yıl önce felçli ve görme engelli 61 yaşındaki Dursun Erselligil ödemediği 45 liralık su faturası için dava edilmişti.

Okuma yazması da olmayan Erselligil, hakkında açılan davayı son gün öğrenmiş ve mahkeme kendisini 6 ay hapis 990 TL para cezasına çarptırmıştı.

Tekerlekli sandalyesiyle 5 gün koğuşta kaldı.

Nice hırsız ve çocuk tacizcisi bu engelli insan kadar hapiste kalmadı.

*****

10 yıl önce Siirt'te tarihi bir utanç orta çıkmıştı.

12 ile 14 yaşlarında 7 kız çocuğunu taciz eden 100'ün üzerinde erkek tespit edilmiş, sorgulanan 100 erkekten bazıları şehrin önemli isimlerinin çocukları çıkmıştı. Okulun müdür yardımcısı da buna dahildi. Hacı dedeler vardı bir asker bir polis.

Bu olay 2 yıl boyunca örtbas edildi ama tecavüzler sürdü.

"Örtbas edenler tecavüz edenler kadar suçludur" diye haykırmıştık da ne fayda!

Aradan 10 yıl geçti, o suçlular bir şehrin ortasından rüzgar gibi geçti.

Hangileri layık görüldüler derseniz, gerçekleri öğrenince kahredersiniz!

Felçli ve görme engelli vatandaşa ödemediği 45 liralık su faturası için 6 ay hapis cezası verilen bir ülkede bu tacizcilerin ayaklarına gül serilmediği kaldı!

*****

10 yıl önce adamın biri bir hafta boyunca otobüste 14 yaşındaki kız çocuğunu rahatsız ediyordu.

Otobüste oturacak yer olduğu halde kızın yakınında duruyor ve eli kızın elini yokluyordu.

Kız durumdan şikayetçi olmuştu ve durumu ailesine anlatmıştı.

Baba kızıyla aynı otobüse bindi ve durumu izledi.

Aynı görüntüler karşısında "cinsel istismar suçlamasıyla" adamdan şikayetçi oldular.

Mahkemenin 10 yıl önce verdiği karar bugünlerin temelini attı.

"Toplu taşıma araçlarında bu ve benzeri sahnelerin yaşanmasından daha doğal bir durum olamaz." Yetmedi; "sanık ile mağdurun ayakta ve arka arkaya durmaları ve otobüsteki savrulmalar halinde düşmemek için birbirlerine yakın yerden tutunmaları kuşkulanılması gereken bir davranış değildir." Bu karardan sonra otobüsler abazanlara cennet oldu.

*****

Vicdanlar öldükten sonra yaşayan gerçekler değişmiştir.

O yüzden 10 yıl önce olanlar 20 yıl sonra olacakların teminatıdır.

ÇOCUK YÜREĞİ

10 yaşındaki kız çocuğu Defne, ayaklar altında ezilmesi "olağan" karşılanan bir salyangozu sokaktan aldı evine taşıdı.

Salyangoza küçük kavanozlardan oluşan 3 ayrı yuva yaptı.

Marul yaprağıyla beslediği salyangozun kabuk değiştirdiğini bile gördü.

Bu meseleden çıkan sonuç:

Büyükler çocuklar kadar zengin bir yüreğe sahip olsaydı dünya başka olurdu.

MUTLULUK TAKVİMİ

Sömestrde çocuklara tatil havası yaşat.

Cebinde mendil taşı.

Korna çalma.

Ekrandaki dizilerden uzak dur.

Adil ol.

Kısa cümlelerle

Yaşarken seni

Uzun uzun

Düşündüm bitti

Zoruna gitmesin

Acı gerçekler

İkimizin bu aşka

Gücü yetmedi

Kendi zarfında saklı

Bir veda mektubuyum

Artık sana yasaklı

Aşkın masum kuluyum

Karıştırma sayfaları

Yangın söner közden önce

Üzülmem mi sanıyorsun

Yürek ağlar gözden önce

Hakkı YALÇIN