SADRİ Alışık filmleri oynardı sinemalarda, beyaz perdede gördüklerimiz mahallenin de yasası olurdu.
Kadınların tasası mutfaktı, dövülmek ve öldürülmek değil.
Karıncayı incitmezdi insanlar, incitenler insan içine çıkamazdı.
Büyükler görgülerini dile dolardı genç kızlar el örgülerini.
Radyolarda kan aranıyor anonslarına koşarak giderdi erkekler.
Denizler yeşildi balıkların köküne kıran girmemişti!
Kadınları katleden cellatlara ilham veren televizyon dizileri başlamamıştı daha.
*****
Bir cinayet olsa bütün ülke ayağa kalkardı.
Tanımadıkları insanlar için bile ağıt tutardı herkes.
Bizlerin elinde kağıt kalem yaşamın resmini çizerdik.
Misketleri dizerdik boş arsaların üzerine.
Hakim amcalar olurdu Yeşilçam filmlerinde, verdikleri kararların altına bütün mahalle imzasını atardı.
Umutlar pembeydi.
Mahkemeler kadınların üzerine devrilmemişti daha!
*****
Vicdanımızın sesini dinlerdik yatmadan önce.
Biraz işçiydi ellerimiz biraz şair.
Aşka dair ne varsa okurduk yazardık.
Çeşmelerden evine su taşıyan kadınların mertliği su götürmezdi.
Kravat takarak indirim alan çakallar kadınları katletme meydanlarına doluşmamıştı daha.
Karanfiller kırmızıydı.
Erkekleri saldırıya teşvik eden meşru zemin oluşmamıştı daha.
*****
Bu ülkede işlenmesi en kolay cinayetin adıdır kadın.
O kadınların karnına bıçak saplarlar, karnında bebek varsa o da nasiplensin diye.
Gözlerine vururlar görmesin diye, yüzlerine kezzap atarlar.
Yetmez! Yakarlar!
İşin en utanç verici yanı bunlara hoşgörüyle bakanlar!
*****
Erkeklik kendi isteğiyle hayatına son verdi.
Kadınları sırtından vurmaya başladıktan sonra.
Ve Sadri Alışık filmlerini bırakıp, sokaklarda dövülen kadınları seyretmeye bayılan yavşak erkeklerin çoğalmasından sonra!
DOMUZLAR İÇİN!
Halkın nasıl zehirlendiği bir kez daha belgelendi.
Sucuklarda ve kebapçılarda kullanılan etler at, eşek ve domuz!
Çikolatalardan, süt ürünlerine kadar birçok ürün ahlaksız kazancın gıda pislikleriyle dolu.
Arsızların listesi de yayınlandı.
Onların resimleri basılsa ne fark eder. Nasılsa yarın isimlerini değiştirip yeniden şerefsiz kazancın temellerini atarlar.
Onlara paranın kokusunu gösterin, domuzlarla birlikte yatarlar! Oysa o şerefsiz parayı köpeklerin önüne atsalar köpekler dönüp bakmaz!
MUTLULUK TAKVİMİ
İki yaşlı insanın diyalogunu izle.
Organlarını bağışla.
Vefasız olanı hayatından çıkart.
İstanbul'un havasına güvenme.
Bu ayrılık kim bilir
Bizden neler alacak
Bu yangın gecelere
Alışana kadar
Anılar her fırsatta
Kapımızı çalacak
Yeni bir hayata
Karışana kadar
Şarkılardan biri
Bizi anarken
İçin için yanacak
Sol tarafımız
Yabancı kalplerde
Aşkı ararken
Hep yaralı kalacak
Bir tarafımız
Hakkı YALÇIN
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