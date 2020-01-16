Kadınlar için

SADRİ Alışık filmleri oynardı sinemalarda, beyaz perdede gördüklerimiz mahallenin de yasası olurdu.

Kadınların tasası mutfaktı, dövülmek ve öldürülmek değil.

Karıncayı incitmezdi insanlar, incitenler insan içine çıkamazdı.

Büyükler görgülerini dile dolardı genç kızlar el örgülerini.

Radyolarda kan aranıyor anonslarına koşarak giderdi erkekler.

Denizler yeşildi balıkların köküne kıran girmemişti!

Kadınları katleden cellatlara ilham veren televizyon dizileri başlamamıştı daha.

*****

Bir cinayet olsa bütün ülke ayağa kalkardı.

Tanımadıkları insanlar için bile ağıt tutardı herkes.

Bizlerin elinde kağıt kalem yaşamın resmini çizerdik.

Misketleri dizerdik boş arsaların üzerine.

Hakim amcalar olurdu Yeşilçam filmlerinde, verdikleri kararların altına bütün mahalle imzasını atardı.

Umutlar pembeydi.

Mahkemeler kadınların üzerine devrilmemişti daha!

*****

Vicdanımızın sesini dinlerdik yatmadan önce.

Biraz işçiydi ellerimiz biraz şair.

Aşka dair ne varsa okurduk yazardık.

Çeşmelerden evine su taşıyan kadınların mertliği su götürmezdi.

Kravat takarak indirim alan çakallar kadınları katletme meydanlarına doluşmamıştı daha.

Karanfiller kırmızıydı.

Erkekleri saldırıya teşvik eden meşru zemin oluşmamıştı daha.

*****

Bu ülkede işlenmesi en kolay cinayetin adıdır kadın.

O kadınların karnına bıçak saplarlar, karnında bebek varsa o da nasiplensin diye.

Gözlerine vururlar görmesin diye, yüzlerine kezzap atarlar.

Yetmez! Yakarlar!

İşin en utanç verici yanı bunlara hoşgörüyle bakanlar!

*****

Erkeklik kendi isteğiyle hayatına son verdi.

Kadınları sırtından vurmaya başladıktan sonra.

Ve Sadri Alışık filmlerini bırakıp, sokaklarda dövülen kadınları seyretmeye bayılan yavşak erkeklerin çoğalmasından sonra!

DOMUZLAR İÇİN!

Halkın nasıl zehirlendiği bir kez daha belgelendi.

Sucuklarda ve kebapçılarda kullanılan etler at, eşek ve domuz!

Çikolatalardan, süt ürünlerine kadar birçok ürün ahlaksız kazancın gıda pislikleriyle dolu.

Arsızların listesi de yayınlandı.

Onların resimleri basılsa ne fark eder. Nasılsa yarın isimlerini değiştirip yeniden şerefsiz kazancın temellerini atarlar.

Onlara paranın kokusunu gösterin, domuzlarla birlikte yatarlar! Oysa o şerefsiz parayı köpeklerin önüne atsalar köpekler dönüp bakmaz!

MUTLULUK TAKVİMİ

İki yaşlı insanın diyalogunu izle.

Organlarını bağışla.

Vefasız olanı hayatından çıkart.

İstanbul'un havasına güvenme.

Bu ayrılık kim bilir

Bizden neler alacak

Bu yangın gecelere

Alışana kadar

Anılar her fırsatta

Kapımızı çalacak

Yeni bir hayata

Karışana kadar

Şarkılardan biri

Bizi anarken

İçin için yanacak

Sol tarafımız

Yabancı kalplerde

Aşkı ararken

Hep yaralı kalacak

Bir tarafımız

Hakkı YALÇIN