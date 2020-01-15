Ümmü Gülsüm

ADINA yarışma denen programlar var. Kuru gürültünün yataklarını seriyorlar ortaya, kaliteyi yere serdikleri gibi İnsanların umutlarını yağmalarken sağmal inek gibi görüyorlar çocuklarımızı.

Piyasaya yeni sürülmüş eski kaşarlar!

Söylediklerinin bilgiyle birikimle ve sanatla zerre kadar ilgisi yok.

Makas olsam seslerini keserdim

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Konuşma engelli Ümmü Gülsüm, atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında 125 bin lira kazandı.

Evinden izleyenlere bile çok şeyler öğreten bir programın eşliğinde, Ümmü Gülsüm yürekleri de kazandı.

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Adına yarışma denen programlar var. Ne insani mesaj veriyorlar ne toplumsal duruşları var.

Popülerlik uğruna bütün değerleri talan ediyorlar. Ruhları da dahil.

Yedikleri önlerinde yemedikleri hesaplarında.

Orada olsam parmak kaldırmadan sözlerini keserdim.

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Konuşma engelli olduğuna bakmayın, Ümmü Gülsüm gibilerinin en iyi arkadaşı sözcüklerdir.

Yazdıkları kolayca okunur.

Yazdıkları yüreklere de dokunur.

Ümmü Gülsüm gibileri birikimlerini sessiz sedasız dile getirirken onların isimleri silinmez olur.

O yüzden bu genç kızın hayata attığı saygın imza bütün dillere çevrilmiştir.

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Birkaç yıl önce yapılan araştırmaya göre Türkiye'de yaşayanların yüzde 21'i 15 yaşına kadar evinde kitap görmemiş.

Ama yüzde 70'i televizyon dizilerine kurban oluyor.

İnsanları aptal yerine koyan dizilerde o kadar çok konuşup hiçbir şey anlatmayan repliklere inat, Ümmü Gülsüm'ün eliyle yazıp Kenan İmirzalıoğlu'na gösterdiği her harf bir kitaba bedeldir.

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Bilgisiz insanların jüri üyesi olduğu yarışmaların toplumu nasıl bozduğunu görüyoruz.

Soytarılığın yok sattığı ekranlarda Ümmü Gülsüm gibilerinin varlığını gösteren bir yarışma programını da tebrik etmek gerekiyor.

Zibidilere otlak olmuş bir sistemde böyle bilgi ve birikim ustalarına açılan bütün kapıların önüne gül döküyoruz.

PLASTİK ERKEK SERGİSİ!

Bir süredir eve gelmeyen oğlunu arayan 57 yaşında bir anne, mahallede herkese evladını soruyor.

Komşusu olan 50 yaşındaki Faik Mutlu evinin camından kadına küfür ediyor.

Sonra da eline geçirdiği plastik boruyla kadını dakikalarca dövüyor.

Gaziosmanpaşa'daki erkek adamlar sergisi (!) bu soysuz filmi izliyor da bir alkışlamadıkları kalıyor.

Mahkeme erkekliğin şiddetini dakikalarca plastik boruyla gösteren Faik Mutlu'yu serbest bırakıyor, sonra tepkiler üzerine tekrar gözaltına alıyor.

Not: Erkek şiddetinin cesaret kaynağı bazı mahkemelerdir!

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuktaki yeteneği keşfet.

Satranç oyna.

Gününü eski bir kitapçıda geçir.

Sokaktaki kadından mendil al.

Eski dertlerinden

İzin al bugün

Halı serdim yola

Düş peşimden gel

Yudum yudum sevda

Seni bekliyor

Sevgi durağından

İçeriye dal

Aşk sokağı onbir

Kalp apartmanı

En üstten ikinci

Kuşlu zili çal

Her merdivende aşk

Her katta anı

Haydi aç kapıyı

İçeriye dal

Hakkı YALÇIN