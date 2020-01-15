ADINA yarışma denen programlar var. Kuru gürültünün yataklarını seriyorlar ortaya, kaliteyi yere serdikleri gibi İnsanların umutlarını yağmalarken sağmal inek gibi görüyorlar çocuklarımızı.
Piyasaya yeni sürülmüş eski kaşarlar!
Söylediklerinin bilgiyle birikimle ve sanatla zerre kadar ilgisi yok.
Makas olsam seslerini keserdim
*****
Konuşma engelli Ümmü Gülsüm, atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında 125 bin lira kazandı.
Evinden izleyenlere bile çok şeyler öğreten bir programın eşliğinde, Ümmü Gülsüm yürekleri de kazandı.
*****
Adına yarışma denen programlar var. Ne insani mesaj veriyorlar ne toplumsal duruşları var.
Popülerlik uğruna bütün değerleri talan ediyorlar. Ruhları da dahil.
Yedikleri önlerinde yemedikleri hesaplarında.
Orada olsam parmak kaldırmadan sözlerini keserdim.
*****
Konuşma engelli olduğuna bakmayın, Ümmü Gülsüm gibilerinin en iyi arkadaşı sözcüklerdir.
Yazdıkları kolayca okunur.
Yazdıkları yüreklere de dokunur.
Ümmü Gülsüm gibileri birikimlerini sessiz sedasız dile getirirken onların isimleri silinmez olur.
O yüzden bu genç kızın hayata attığı saygın imza bütün dillere çevrilmiştir.
*****
Birkaç yıl önce yapılan araştırmaya göre Türkiye'de yaşayanların yüzde 21'i 15 yaşına kadar evinde kitap görmemiş.
Ama yüzde 70'i televizyon dizilerine kurban oluyor.
İnsanları aptal yerine koyan dizilerde o kadar çok konuşup hiçbir şey anlatmayan repliklere inat, Ümmü Gülsüm'ün eliyle yazıp Kenan İmirzalıoğlu'na gösterdiği her harf bir kitaba bedeldir.
******
Bilgisiz insanların jüri üyesi olduğu yarışmaların toplumu nasıl bozduğunu görüyoruz.
Soytarılığın yok sattığı ekranlarda Ümmü Gülsüm gibilerinin varlığını gösteren bir yarışma programını da tebrik etmek gerekiyor.
Zibidilere otlak olmuş bir sistemde böyle bilgi ve birikim ustalarına açılan bütün kapıların önüne gül döküyoruz.
PLASTİK ERKEK SERGİSİ!
Bir süredir eve gelmeyen oğlunu arayan 57 yaşında bir anne, mahallede herkese evladını soruyor.
Komşusu olan 50 yaşındaki Faik Mutlu evinin camından kadına küfür ediyor.
Sonra da eline geçirdiği plastik boruyla kadını dakikalarca dövüyor.
Gaziosmanpaşa'daki erkek adamlar sergisi (!) bu soysuz filmi izliyor da bir alkışlamadıkları kalıyor.
Mahkeme erkekliğin şiddetini dakikalarca plastik boruyla gösteren Faik Mutlu'yu serbest bırakıyor, sonra tepkiler üzerine tekrar gözaltına alıyor.
Not: Erkek şiddetinin cesaret kaynağı bazı mahkemelerdir!
MUTLULUK TAKVİMİ
Çocuktaki yeteneği keşfet.
Satranç oyna.
Gününü eski bir kitapçıda geçir.
Sokaktaki kadından mendil al.
Eski dertlerinden
İzin al bugün
Halı serdim yola
Düş peşimden gel
Yudum yudum sevda
Seni bekliyor
Sevgi durağından
İçeriye dal
Aşk sokağı onbir
Kalp apartmanı
En üstten ikinci
Kuşlu zili çal
Her merdivende aşk
Her katta anı
Haydi aç kapıyı
İçeriye dal
Hakkı YALÇIN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.