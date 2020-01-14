Şimdi borçlar geliyor, banka kapıları ve hala su gibi harcanan paralar.
İthal sütle beslenen futbol ülkesinde borç batağındaki büyüklerin tek derdi şampiyonluk.
O yüzden her yönetici başkasında arıyor kendisinde olmayanları.
Oysa herkes kendi "masasının üzerini" temizlemeye başlasa başkalarının kiri de bahane olmaz!
***Ligin ikinci yarısında neler olur?
Lige verilen arada boş durmayan nefret terörü ilerleyen haftalarda, tribünleri de işin içine sokar.
Hakem düdüklerinden çıkan kurşunlar Sivasspor ve Başakşehir'i sırtından vurur!
Burası böyle bir ülkedir.
Sezon sonundaki puan cetvelleri sezon başından belirlenmiştir de arada eğlence olsun diye "med cezir" sahneleri konulur.
Vurucu darbeler az sonra!
***Adaletin olmadığı bir ülkede genç kızın yüzüne kezzap atan sırtlanlara 13 yıl ceza verirler.
Çocukları taciz edenleri üç günde salıverirler.
O yüzden bu ülkede şampiyon olmak çocuk oyuncağıdır.
İki hakemin düdüğüne bakar her şey.
***Büyük dövüşçüler şartlar eşit olmadığı zaman kazandıklarında kazanmış sayılmazdı.
Eskidendi çok eskiden!
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