Zorunlu yazı!

Şiddet ve çürümüşlük kokan televizyon dizilerinin iptal edilmesi için kampanya başlattım.

Birkaç arkadaşımın dışında imza veren yok, herkes korkularına gelinlik bakıyor. Parası olanlar da indirimli fiyatların etiketine bakıyor.

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Duvarlara "rap müziğin marka değeri yükseldikçe Türk müziğinin zarafetini daha iyi anlıyorum" diye yazdım.

Ters köşeden çıkardılar attığım taşları.

Ben de Nesrin Sipahi'nin eski 45'liklerini çıkardım ve açtım sesini sonuna kadar!

Sanatçının kalitesi mevcutsa plaktaki cızırtının ne önemi var!

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Önceki gün girdiğim markette taze kaşarların, sucuk ve salamların tahlil edilmesini istedim.

Bütün market ayaklandı, vıcık vıcık üstüme geldiler. "Sana mı kaldı?" dediler, "gıda mühendisliği!" Onlara bıraktım çocuklarının zehirlenme istasyonlarını!

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Avusturalya'daki yangın içimi yaktı.

Toplumsal gerçeklerin dışında gündemi takip etmiyorum, nasılsa yapay.

Zaten bizim gibilere eski moda diyorlar. Yeni moda beylerin iki gözü Nişantaşı!

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Futbolun erkeklerle erkekliğin kalleşlikle direkt ilişkisi var artık.

O yüzden ruh katilleri teşhis ettim ve çocukları bu adamlardan korumak için elimden geleni yapıyorum.

Neredeyse tüm spor yazılarımda çocukları özne yapıyorum.

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Yemek programı yapanlara bakıyorum da domatesi soyamayan kadınlardan neyin yemeği?

İki parça balığı pişirmek için 45 dakika program yapan erkek aşçılara baktım.

Bir zamanlar gazeteler yemek tarifi kitapları verirdi, bunlara bin basar!

İyi ki uzaktan kumanda denilen bir alet var.

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Parayı bulunca biraz da popüler olunca üst katlarda oturmaya başlayanlardan dost olmadığını çoktan öğrenmiştim de elde kalanlar da yakın zamanda mührünü bastı.

Nankörlük on line!

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Oyun içinde oyun!

Bir kazanmak için binlerce, milyonlarca liranızı koyun.

Talihimi haraca bağlayan bahis oyunlarına noktayı koydum.

"Beni aptal yerine koymanıza izin veremem!" notuyla birlikte.

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14 Şubat için eski sevgililerime şimdiden attım kartpostallarını. Ölmüş olanlar varsa ruhlarına gitsin.

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Yaptıklarımdan sorumlu değilim.

Zorunluyum!

YAKINDIR!

Amerika ile İran arasındaki gerilim yeni bir çağ başlatmış. Altının altın çağı!

Altın fiyatları gerilimin ardından 7 yılın zirvesine ulaşmış. Avusturalya'da dünya yanmış kimin umurunda.

Pırıl pırıl altından gün gelecek bir bardak su almaya bile yetmeyecek.

Altının doların cilalı devirleri bitecek.

Taşı sıkıp suyunu çıkarma çağı başlayacak!

MUTLULUK TAKVİMİ

Adres sorana içten davran.

Gece lambası kullan.

Dostuna el ver.

Çocuklara eldiven al.

Bir umut benimkisi

Bir umut onu bulmak

Bu aşk hikayesini

Onunla tamamlamak

Ne düşlerimiz vardı

İki oda bir mutfak

Nasıl da istiyorduk

Evlenip mutlu olmak

Bizimkisi aşk değil

Sanki başka bir şeydi

Yukarıda Allah var

O da beni çok sevdi

Şimdi ben doludizgin

Koşarım anılara

Bir gün dönecek diye

Hala gözüm yollarda

Hakkı YALÇIN