Kuruyan deniz

BALIKLARA şiir okumak için martılarla denize açıldım.

Balıklar gitmiş balıklar bitmişti.

Ismarladığımız simitlere yan gözle bile bakmadı yas tutan martılar.

Denizin içinde karartılar vardı, yasadışı balıkçılığın kurt adamları kökünü kurutmuşlardı denizlerin.

"Balıkların gözüne su kaçmış" dediler, pis pis güldüler.

*****

Martıların dillerinden isyankar şiirler savruldu orta yere.

"Kaç kere uyardık" dediler, "yetkilileri kaç kere!" Umarsızlığın denizinde tutuklanmayanları sahilde tutuklamak zor muydu?

Denizin üzerindeki örtüyü düzeltmekle, gerçekleri örtbas etmek arasında kaç suçluyu barındırıyordu denizler?

Yakamozların yerini korsanların gölgeleri almışken!

*****

Denizi kalbinden vurmuştu yasadışı balıkçılığın azgınları.

"Balıklar beyinsizdir" dedi biri.

"Evet" dedim, "ama asıl beyinsiz olan sensin!" "Balık tutmanın bile bir şerefi vardır, onurlu balıkçılar tuttukları küçük balıkları denize geri gönderir." "Ben keriz miyim?" dedi adam, martılar gözlerini oyacaktı adamın engel oldum.

"Geleceğini göremeyen bir adama ne yapsanız nafile!"

*****

Gerektiğinde bir balık bile denizi oynatırdı da bu balık korsanları denizleri parmağında oynatıyordu.

"Denizden babam çıksa yerim" dedi arsızca martıların içi içini yiyordu o sıra. Bir ceylanın peşinde iz süren eli silahlı avcılar geldi gözümün önüne.

Su içerken bir ceylanı öldürmenin "avcılık sporu" olarak tanımlandığı dünyada vahşetin adının "insan" olması gurur sayılıyordu.

Çıtı pıtı bir hamsi sürüsü geçti o sıra, katil balıkçı "bak" dedi "nasıl kaşınıyorlar." Bu cümlenin ardından bir martı kahrından öldü, adam pis pis güldü!

*****

O sırada kıyıya çektiği küçük sandalında ağlıyordu namuslu bir balıkçı. "Yaz bu adamları" dedi, "denizleri kurutan bu katilleri yaz!" "Allah balıkların aksine bizlere beyin verdi ama kendi ekmeğimize kan doğrayan bu beyinsizleri yaz!" Adamın gözlerinden sicim gibi akıyordu yaşlar.

"Martıların çığlıklarını bizler duyduk.

Bizler ekmek teknemize ve balık tutmanın kurallarına saygı duyduk ama bu katiller hepimizi vurdular."

*****

O katil balıkçılar kendi celladını seçen kurban olduklarını anladıkları zaman, sandalında ağlayan balıkçının isyanını da anlayacaklardı, martıların susan çığlıklarını da.

Ama artık geçti.

Beyinsiz denilen balıklar denizleri de terk ettiler! Katliamcı kerizleri de!

AYRICALIK!

Geçen yılın futbol adına yapılan en anlamlı açıklaması MHP Milletvekili eski futbolcu Saffet Sancaklı'ya ait.

"Deniz bitti iflas ettik." O denizin yerine yabancı bataklığı üretenler, bu sözlerden nasibini almadı hala yabancı transferlerin peşinde.

Onlara denizde karada ölüm yok çünkü! Bu ayrıcalıklı ülkede!

MUTLULUK TAKVİMİ

Organlarını bağışla, kendini yaşat.

Hiçbir haksızlığa "bana ne" deme.

Ekrandaki dizileri protesto et.

Gözlerim gülmüyor

Eskisi gibi

Aklımdan yaşanmış

Günler geçiyor

Şimdi sevgimizin

Hasat zamanı

Ben ektim sevgiyi

Eller biçiyor

Sayfalar dolusu

Mektuplar yazdım

Kalbim kan ağlıyor

Dilim susuyor

Vefasız sevgilim

Ellerin olmuş

Bıraktığım yerde

Yeller esiyor

Hakkı YALÇIN