Yelkovan ve akrep

HAYAT denen kavgada sırtını hep başkalarına dayayan insanların klasik zaferini izleriz.

Asalaklar ordusunun güçlenmesi bu yüzdendir.

Çalışan çabalayan ama hakkını alamayanlar yelkovan gibidir.

Sırtını çalışanlara dayayan hak yemekten nefes almaya fırsat bulamayanlar ise saatin akrebi!

*****

Oysa yelkovanın dönüşüne tutsaktır akrep.

Hayatını yelkovanın çalışması üzerine kurmuştur.

Yelkovan yorulduğunda akrebin işi biter, çark bozulur. Vakit yoktur, gemi kalkıyordur artık!

*****

Figüran gibi gözükür ama başrolde olan hep akreptir.

Kısa boylu mafya babaları gibidir.

Ağır takılır işini sessiz sedasız bitirir.

Arada bir kılını kıpırdatır, sürmenaj olduğu kanısı uyandırır insanlarda.

Yelkovanın olmadığı saatler icat edilmiştir ya onlar sessiz harflerin olmadığı bir alfabeye benzer.

Zamanın tarihinde; yelkovan olmasa gitara tel bile olmaz akrepten!

*****

Yelkovan doludizgindir dur durak tanımaz. İşlevini kayda geçirmek için her dakika işaret vermek zorundadır.

Zarif titreyişlerle gün boyu mücadeleyi sürdürür, akrebin işlerine ön ayak olur, en küçük detayları bile hesap eder.

Başkaları "değirmen eşeği" der ama aslında sanatçı ruhu vardır onda.

Uzun boyuna gösterişine aldırış etmeden didinir durur.

Attığı her adım dakiktir, ciddidir ritmiktir estetiktir.

*****

Akrep "alt kültür" icat eden "üst kültür masalcısıdır!" İnsanlara yüksekten bakan züppelere benzer!

Belli zaman dilimlerinde akreple yelkovanın tek vücut olması kimseyi yanıltmasın, onların yönleri aynı olsa da dünyaları ayrıdır.

Yelkovan karıncadır.

Akrep ağustos böceği.

*****

Cep telefonlarından sonra daha kolaycı bir hayat başlamıştır.

Teknoloji nostaljiyi yenmiş, kol saatleri bile cep telefonlarının yanında hükümsüz kılınmıştır.

Bu yenilgi karşısında yelkovan her zamanki sadeliğiyle kenara çekilmiş olabilir ama akreplerin suyu kurusa da huyu değişmez.

O yüzden çemberi daralan akrebin bir gün intihar etmesi gerekirse ateşini yelkovan yaksın.

Onurlu duruşun haysiyetin meşalesi yerine!

Bütün hayat karıncaları adına!

ÖLÜM ÇUKUR'LARI

Lise öğrencisi Batuhan Demirhan ile arkadaşı T.K ellerinde silahlarla fotoğraf çektiriyorlar.

T.K'nın elindeki silah ateşlenince 17 yaşındaki Batuhan Demirhan hayatını kaybediyor. Televizyon dizilerinin bilinçaltına yüklediği emirler yerine ulaşırken, gençleri silaha özendiren sistemin keyfi yerine gelmiştir.

Bir can gitti diğeri hapislerde çürüyecek! O silahların nasıl temin edildiği gerçeği de hasıraltı!

MUTLULUK TAKVİMİ

Pahalı balık tezgahlarını protesto et.

Kimseyi gücendirme.

Noel filmleri izle.

İhtimaller umudun

Yalancı mavisi

Oysa yüreğim bitap

Elde kalanlar belli

Bu sevda hikayesi

Cildi dağılmış kitap

Tanrı'nın içimde

Var ettiği sen

Beni yok etmeye

Yemin etmişsin

Kaderden merhamet

Dilenmiyorum

Ha kıyamet kopmuş

Ha sen gitmişsin

Hakkı YALÇIN