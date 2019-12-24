Prosedür!
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Beşiktaş futbol olarak sahada yoktu ama bu gerçek onun hakkı olan penaltılardan muaf tutulmasına sebep değildir.
Adaletsizlik jürisi tarafından başarılı bulunan Cüneyt Çakır'a soralım; "Beşiktaş'a vermediğiniz penaltıları evinize mi götürdünüz cebinize mi koydunuz?" VAR'a gelince, onlar istedikleri zaman YOK olmayı iyi beceriyorlar!
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Galatasaray'ın deplasman korkaklığı devam ediyor.
Yabancıların beceriksiz ruhuna yaratıcı beden bulamayanlar onları oynatmak için sayısız neden bulabiliyorsa, gerçekler itirafta şekillenir. Mesele o gerçekleri itiraf edecek adamı bulmak ama nerde!
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Sivasspor'un liderliğinin sisteme aykırı geldiğini Gençlerbirliği maçında gördük.
Geçen yıllarda Başakşehir'e yapılanların Sivasspor'a yapılacağını da göreceğiz.
İlk yarının son haftasına girilirken hakem teslimatlarının genellikle ligin ikinci yarısında yapılacağını anons etsem ne yazar!
"Sistemin çıkarlarına yatak seren hakemlerin Sivasspor'u yere sermek için ellerinden geleni ardına koymayacaklarına şüphem yok" desem kimin umurunda.
Bu ülkede ihanetler prosedüre uygun biçimde işlerken büyüklerin hakimiyetini üstün kılmak için küçülmek bazı hakemlerin ruhunda mevcuttur.
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