Tanıdık!

BU ülkenin tarihi sloganları vardır, hep tanıdık kalan ve anlamı değişse de eskimeyen.

"Koyun gibi milletiz!" En çok kendi genetik şifresini çözenler tarafından kullanılır!

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"Açlıktan kim ölmüş." Böyle düşünenler için rap şarkı yazdım buyursunlar!

"Hangi şerefsiz arı doldurur petekleri Nasıl kolay savrulur şöhretin etekleri Kansızlar vicdansızlar domuz gibi yiyorlar O kanlı biftekleri..." H H H

"Memleketi ben mi kurtaracağım?" Seni kim kurtaracak?

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"Parayı veren düdüğü çalar." Vapur düdüklerini hakem düdüklerine değişmem.

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"Yeme de yanında yat!" Kadınları katlet, çıkmayan kan lekeleriyle giyilen gömleklerin üzerine tak bir kravat!

Al sana iyi hal indirimi!

Nerede var böyle hayat?

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"Bal tutan parmağını yalar!" Buyurun hırsız beyler kovanımız hazırdır!

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"Devletin malı deniz yemeyen domuz!" Tatlı su kurnazlarının sloganı; diğer adıyla domuzların!

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"Bu da geçer." Zaman hızla geçip giderken birinciliği bu teselliye verdiler.

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"Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" Bilmiyorum ama böyle konuşmakla kaç paralık olduğunu tahmin etmek zor değil!

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Bana dokunmayan yılan bin yaşasın!

Sen öyle zannet! Bugün sana dokunmayan yılan yarın su içerken çocuğuna dokunur!

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"Yerin kulağı var!" İspiyonculuk, iftira ve dedikodu varken can kulağının hükmü olur mu zaten!

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"Erkeklik öldü mü abiler?" Yooo ölmedi, şu sıralar kadınları katletmekle çocukları tacizle meşgul.

BERBAT ŞIRINGA!

Basit ve yavan konular, bir sahnenin neredeyse bir bölüm haline getirildiği televizyon dizileri toplumu nasıl söğüşlendiğinin resmidir.

Hangi televizyon dizisinin içinde küresel ısınmayla ilgili bir çift söz bulabilirsiniz?

Hangi televizyon dizisinde ahlaki değerlerin öne çıkarıldığını görebilirsiniz?

Bir topluma verilen en berbat şırıngadır televizyon dizileri?

Ama kimsenin umurunda değil!

Birileri şöhret oluyor, paralar kazanıyor öte yandan kendi çocuklarına ağlamayan aileler televizyondaki zibidilere ağlıyor!

"Zamanı öldürüyoruz" diyenler aslında ne çok şeyin öldüğünü görmek istemiyorlar ya en büyük kayıp bu!

MUTLULUK TAKVİMİ

Bir çocuğu sevginle şımart.

Bu mevsimde havalara güvenme..

Yeni yıl için camları süsle.

Sahaflara git.

Sen benden ayrılmadın

Ellerin ayrıldı

Ve şimdi onlar

Bana mı düşman

Sen benden ayrılmadın

Gözlerin ayrıldı

Ve şimdi onlar

Bin kere pişman

Ayrılsa da yollar

Kalplerimiz bir

Sen gitsen de gölgem

Peşinden gelir

Sana kapım hep açıktır

Hiç çalmadan gir

Bize aşk lazım

Ayrılık değil

Hakkı YALÇIN