Liderlik böyle olur!

TÜRKİYE'NİN dış politikada bu denli etkili olduğu yıllar azdır.

Dünyanın önemli kurumlarının bile yanlışlarının dışa vurmasında özel bir duruşun gerçeği vardır.

O gerçeğin adıdır Tayyip Erdoğan.

*****

Muhalefet "Libya'da ne işimiz var?" diyor.

Kendi içimize kapanmakla, dünya politikasında parmakla gösterilen adam olmak arasındaki duruşun öznesi; ülkenin geleceğine yatırım yapmaktır.

Akdeniz'de Libya'da ne işimiz olduğunu anlayabilmek için geleceğe ayna tutmak gerekir.

100 yıl sonrasına bile garanti verilip kolay ölümler cehennemine çevrilmek istenen Ortadoğu'da dengeleri değiştirmek için Tayyip Erdoğan'dan fazla kim çaba harcadı?

*****

Hep başkalarının bizler için ne düşündüklerini düşünmekle geçti ömrümüz. Oysa Amerika ve Avrupa'nın hayati konularda insan haklarının yolunu kesmelerinin ortak noktaları vardır; kişisel çıkarları!

O yüzden bizler dışarda güçlü duramazsak içimiz kaynar!

Bizler Amerika ve Avrupa'ya karşı yürekli mücadele veren Tayyip Erdoğan'ın yanında durmaktan gurur duyacağız!

Çünkü her türlü planların yapıldığı dünyada, ülkeleri sömürerek kendilerine hayat pompalayan böyle güçlere karşı uyanık durmamız zorunludur.

Geleceğe cevap hakkı doğuracak gerçeklerin önünü kesmek için.

*****

Ayrıca emeğe saygıyı da inkar etmeyelim.

Zamanın akışı gibi hızlı bir hayatın içindeyken, Tayyip Erdoğan'ın yüzünde çoğalan çizgilerin, iç politikayla olduğu kadar dış politikayla ilgili olduğunu görmek istemeyen haksızlık yapmış olur.

Kendi özlemlerini bile erteleyen bir Başkan'ın sınırların dışındaki gerçekleri "ötelemesi" mümkün değilse bu duruşa saygı duymak zorundayız.

*****

Kürekleri tek başına çeken forsaları kime sorsalar güzel bir cevap alırlar. ."Liderlik böyle olur!"

KİRLİ MUSLUK!

Türk futbolunun kabadayılarla terbiyesini yitirmiş futbolcularla nereye sürüklendiğini görüyoruz.

Çirkinliklerin itibar görmesiyle, çirkin adamların heybetli duruşları (!) arasındaki yakınlığın arkasının sağlam olması çocuklarımız için bir felakettir.

Ama bu çirkeflikle bile apoletlere boğuluyorlar.

Futbolun nostaljisine sığınanların amacı geleceğe yol göstermektir.

Şimdiki zamana hakim olan kötülükleri reddetmektir.

Biz buna nostaljik direniş diyoruz.

Teknik direktörlüğü, futbolculuğu küfretmek için kullananlardan çocukları kurtarmak adına bir işaret fişeği belki.

Çünkü hızlandırılmış bir zorbalık gerçeğinin tam ortasındayız.

Ama bilinmelidir ki her musluktan içilecek su akmaz!

Çeşmeler altın kaplama olsa da!

MUTLULUK TAKVİMİ

Kendine iş arası kahve ısmarla.

Pozitif düşün.

Eskilerden bir şarkı dinle.

Telefonda gereksiz konuşma.

Tek kişilik bir aşk var

Kırılmış aynalarda

Seni tanıyan nasıl

Sensiz kalabilir ki

Seven yürek gitse de

Gözü arkada kalır

Bir veda senden nasıl

Güzel olabilir ki

İhtimallerde yoksan

Bari aşkı hatırla

Bu kalbi sevmek için

Taşıyoruz be hayat

Bizim neyimiz noksan

Ömrümüze ömür kat

Biz zaten ölmek için

Yaşıyoruz be hayat

Hakkı YALÇIN