Yüzölçümü!

ÇOCUKLAR yaşını bile doldurmadan ölüyor, o sırada küpünü dolduruyor birileri.

Utandırdık toprağı; dünyanın yeni bitki örtüsü para!

Vicdansızlık altın devrini yaşıyor!

Sakarya'da onurlu bir kadın bahçesinde ektiği besinleri satarak biriktirdiği parayla kuyu açtırıyor Afrika'da.

"Bakın görün" diyor; ağızlarındaki kanlı et kokusuyla geğirenlere.

"Dünyada 1.5 milyar insanın içme suyu yok.

1 milyara yakın insan açlıktan ölme sınırında!" O kadın aslında insanlığa davet ediyor zenginleri ama insanlık davet beklemez ki!

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Toprak çanaklardan güneşi içmekten bahsederdi şairler, böyle şiirlerin pek değeri kalmadı.

Yalanların midyesinden inci çıkaran sahtekarlar cennetinde parayla satın alınamayanlar listesinin ilk sırasında "insanlık" yazar da okuyan kaç kişi var?

Bilmem kaç yüzyıllık ağaçların bile içi oyuldu yakında topraklar da kanser olacak.

Karıncaların buğday depolarından yardım mı dilenecek insanlar?

Ağustos böceklerinin açık hava konserlerine bilet mi arayacak?

Bir damla suya muhtaç olmak nasıl bir şey acaba?

Sinekler çocukların yüzlerinde gezinirken!

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Hayat adına sınavlar bitti mi?

Pamuk ipliğine bağlı bir hayatın içinde yüksek gerilim kabloları sadece paranın kokusunu mu kodluyor?

Çocuklarına kör bıçak olanların gözü televizyon dizilerinden başka bir şey görmüyorsa, önlerini nasıl görecekler!

Çocuklara nasıl bir dünya bırakıyoruz?

Paranın görkemli merasimlerine katılmaktan fırsat bulup da

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Paranın yönettiği bu kirli zaman ne zaman temizlenecek derseniz?

Cevabım net: "Hiçbir zaman!" Çünkü onursuzluğun yüzölçümünde milyonlarca kirli insana karşılık Sakarya'daki gibi onurlu bir kadın düşüyor!

19 BİN BAŞVURU

Aile içi şiddet rakamlarına bakınca, görüyoruz ki yeni cinayetler tetikte bekliyor.

İstanbul Emniyeti'ne 11 ayda yapılan aile içi şiddet başvurusu 19 bine yakın.

460 kadın sığınma evine yerleştirildi ama buna rağmen 40 kadın aile içi şiddet nedeniyle öldürüldü.

Neymiş; Amerika ve Kanada'da kadına şiddet bizden fazlaymış.

Teselliye bakın!

Böyle düşüncelerle erkeklerin sırtı sıvazlanıyor. Onlar da kadına şiddette Amerika ve Kanada'yı geçebilmek için bıçak, tekme, tabanca ne varsa kullanıyorlar.

19 bine yakın başvurudaki kadınların hepsi tehlike altındadır!

MUTLULUK TAKVİMİ

Şarkı söyle sesini kaydet.

Eski bir dostunu ara.

Bugün mavi ol.

Özel günleri unutma.

Suyu boşa harcama.

Vedalar geziniyor

Şehrin sokaklarında

Senin günahın vardır

Saçımın aklarında

Kaderime küserek

Usul usul yürürüm

Bir hayata karşılık

Ben bin defa ölürüm

Beklediğim yollardan

Hep bir yabancı çıkar

Hangi taşı kaldırsam

Altından acın çıkar

Mahşer günü gelsen de

Seni sevda bilirim

Gözlerinin önünde

Saygıyla eğilirim

Hakkı YALÇIN