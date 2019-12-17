Amerika!

HAYSİYET; babadan kalma ceketi giyer.

Kapitalizm; bir giydiğini bir daha giymez.

Haysiyet; bütün organlarını insanlığa bağışlar.

Kapitalizm; insanların üzerindeki yorganı çeker organlarını çalar.

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Kodamanlara ayrıcalık sağlayan sisteme kapitalizm denir.

Kapitalizm yoksulları yer kodamanları besler. Çocukların böbreklerine bile göz diker.

O yüzden insanlık adına yazılan bütün kitaplar kapitalizmi reddeder.

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Bu dünyada duvarlara "kahrolsun kapitalizm" diye yazanlar yıllarca hapislerde çürütülmüş ve hatta asılmıştır.

Kapitalizmin öznesi paradır sömürüdür talandır.

Kapitalizmin vicdanla yakınlığı yoktur, yıkmakla ve yakmakla vardır.

Bir koyup bin almakla!

Bunu en net biçimde Amerika'da görürüz! Amerika kimsenin bağımsız olmasını istemez!

İsrail'i beslemekten Avrupa'daki sömürücü ülkelerle ortaklıktan fırsat bulup da!

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Amerika ne zaman itibarını kaybetse çözümü birilerini ateşe atmakta bulur.

İkiyüzlü başkanları ve senatosuyla kendi geçmişinde yanmıştır da bize saldırmak için Soykırım'da karar kılar!

Duvarlarıma Kızılderili posterleri astığım gençlik yıllarımın gözleri dalar. Amerika soykırımın utancını madalya yapmıştır göğsüne.

Sadece Kızılderilileri değil Hiroşima'yı da hatırlarım.

Benim gençliğime bile saldıran dünyanın en büyük kapitalistine bir daha sorarım. "Hangi ülkenin sizin kadar kirli bir tarihi var?"

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Kapitalizmin babası Amerika; düşük ücretle ve olumsuz şartlarda çalıştırdığı insanları gizlice hayat sigortası yapıp o çalışanların ölmesini bekleyen şirketler cennetidir, Ortadoğu'da benzin içip ateş üfleyen ejderhanın adının Amerika olmasıyla, kapitalizmin babasının Amerika olması arasındaki ilişkinin tercümesi açıktır.

Amerika bu dünyanın tarihinde utancın da adıdır soykırımın da!

O yüzden günahı çoktur!

Dünyanın kanını emen yarasaların üzerini arasalar Amerikan bayrağı çıkar! Başka söze gerek yoktur!

YAŞLIYA SAYGISIZLIK!

Adnan Kopuz adlı vatandaş geçen hafta Esenyurt Nüfus Müdürlüğü'ne gitti. Yanında 78 yaşındaki eniştesi.

Nüfus müdürlüğü kalabalık olduğu için ve yaşlı insanlara öncelik tanındığını bildiği için ayakta durmakta zorlanan babası için ikametgah bölümüne bakan şef Emin Bey'e çıktılar!

"Burası 1 milyon kişilik yer" dedi Emin Bey, "buralarda öncelik olmaz!

Yani bu demektir ki, kalabalık nüfuslu ilçeler böyle şeflerle yaşlı insana saygıyı ortadan kaldırıyor!

"Kapıdaki yazıyı okumadınız mı?" diyor Emin Bey!

"Sıranızı bekleyiniz öncelik istemeyiniz yazıyordu!" Ben de diyorum ki; "yaşınız kaç olursa olsun, böyle adamlardan incelik istemeyiniz!"

MUTLULUK TAKVİMİ

Simit ve peynirle kahvaltı yap.

Eski bir kitabı yeniden oku.

Helalleş.

Cam çiçekleriyle konuş.

Sende kaybolup bir daha

Hiç görünmemek vardı

Ne yazık ki aramızda

İnsafsız bir kader vardı

Canı yandı sevgimizin

Düşler başka gerçek başka

Kaybedeceğimizi bile bile

Dahil olduk biz bu aşka

Bir zaman treninin

Takıldık arkasına

İkimiz de yar olmadık

Kendimizden başkasına

Hakkı YALÇIN