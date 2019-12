Talihsiz oyun!

Şimdi talih oyunları mevsimi.

Talih gerçeği kişiye göre değişiyor.

Mesela akvaryumdaki balıklar denizlerdeki balıklardan daha talihli sayıyor kendilerini. En azından oltaya gelmedikleri için!

Oysa özgürlük oltaya gelme ihtimaline bile karşı durabilmektir ölene kadar yemlenmek değil!

Not: Balıkların bile yemlenme konusuna itiraz gösterdiği bir dünyada insanların yalanların oltasına gönüllü yem olması utanç değilse nedir?

*****

Bir kuşun üzerine pislemesini bile talih olarak yorumlayan bir toplumda başını kuma gömen hayalperestliği inkar etmek talihsizliktir!

Ama umut bayatlamaz.

Çalışarak kazanamadığını bir biletle kazanacağını zannetmek hayatın klasik tesellisidir.

Hele yeni yıl gelirken ve insanların umudunu ayaklandıran büyük ikramiyeler anons edilirken insanlar üstlerine pisleyecek kuşları bile arar olur.

*****

O yüzden bu mevsimde gökyüzü daha bir kalabalık olur.

Sabahları camlara konar kuşlar sizlerle göz göze gelmek için garip işaretler verir. İnsanın aklına takılır bu yakınlaşma!

Sizden ürkmeyen bir kuşun cesaretinden ne anlamlar çıkartırsınız kim bilir! Ya kuştur cesur olan ya da sizsiniz kuşları bu denli etkileyen sıcak ve sempatik kişi.

Kendi isteğiyle gitmez bu kuşku, o yüzden en iyisi bir bilet almak ve açık havadaki kuşları beklemek!

*****

Oysa insanların başına pislemek kuşların en belirgin özelliğidir.

Talih kuşu denir ya aslında onlar "fingirdek kuşlardır!" Yeri gelince "kuş beyinli" diye aşağılanan yeri gelince talihin yerçekiminde sayılan o kuşlar hem insanlarla oynaşmakta hem intikamlarını almaktadırlar.

Aşağılanan ve kafese konan bütün kuşlar adına!

O yüzden bir kuş pislediğinde kendilerini özel zannedip piyango bileti almaya koşanlar için yeni bir tarih başlamaktadır!

O sırada kıs kıs gülmektedir fingirdek kuşları!

*****

Bahis oyunları at yarışının, at yarışı talih oyunlarının arkadaşı.

Neymiş at koşar baht kazanırmış, bize de çıkabilirmiş! Yok devenin başı!

Tarihi geçmiş biletlere bile çıkar bana çıkmaz! Çıkacağına inanmadığım bileti niye alayım?

Üstelik çıkanı bile göremiyorsam!

SAYIN SEYİRCİLER!

Yerli filmlerde bütün mahareti küfürde bulan bir espri anlayışı yaratıp buna "sanat" dediler.

Çok televizyonlu sistemde çocuklarımızın eline silah uzatan dizilerle güzellikleri linç eden bir lisan ürettiler.

Gerçek sanatçıları sadece ölürken hatırladılar da popüler yaptıkları isimlere kul köle oldular.

"Yağmur denize ne yapar!" diyorduk ama edepsiz damlalardan öyle bir deniz yarattılar ki şimdi onlara denizde karada ölüm yok.

Vurdukça vuruyorlar çocuklarımıza!

Bizler de "seyrediyoruz!

MUTLULUK TAKVİMİ

Sevdiklerin için yılbaşı kartları satın al.

Sigara içme.

Çocukları her şartta koru.

Alıngan olma.

Büyülü zamanların

Final sahnesindeydik

O son geceydi

Eski 45'lik

Şarkılardan birinde

Ağırlamıştım seni

Şarkılar Türkçeydi

Yüzün yabancı bir

Yağmurla ıslanmış

Gecenin yarısında

Tanımadı beni

Söyleyecek sözü

Bitirdiyse aşk

Kalmasına gerek yoktur

Bilmiyorum

Hangi şarkıda

Uğurlamıştım seni

Hakkı YALÇIN