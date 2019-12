Esma Çevik

BOMBA imha uzmanı olmak için nasıl bir hayat sevgisi gerekir?

Nasıl bir can saygısı?

Başkalarının ölmemesi için kendi hayatını ortaya koyan bir kadın olabilmek nasıl yücedir?

Nasıl bir cesaretin eseri?

*****

Şehit düşen bomba imha uzmanı Esma Çevik'in geride bıraktığı onurlu hayata baktım.

Yokluğun içinden gelen yürek zenginliğine.

Bayrampaşa'dan kaldırılan cenazesinde katıla katıla ağlayan annesinin ve ayakta zor duran babasının çaresizliğine.

Onların içi kan ağlarken gururları dimdikti.

Böyle bir evladın anne ve babası olmanın herkese nasip olamayacağını gösteren Esma Çevik, bu gururu yaşantısıyla da hissettirdi ölümüyle de.

*****

Nefesi kan kokan silah tüccarlarına inat, Esma Çevik kaç can kurtardı kim bilir?

Kaç ölümün önüne geçti cesaretiyle?

Yüreğindeki güneş ne çok karanlık aydınlattı?

Ancak uzaktan kumanda edilen bir şerefsizlikle şehit edilecek kadar yürekli birinin canına kıyan kansızlar bir kadının cesaretini insan sevgisini asla hissedemezler.

Onlar kendilerinde göremedikleri cesarete kıydıklarını zannetsinler!

Tarih Esma Çevik gibi asla korkmayan kahramanları yazacaktır, uzaktan kumandalı kansız korkakları değil!

*****

Bir can gitti bir evlat.

Acısı yüreklerde eller üzerinde Ülkenin ve insanlığın tarihine imza atan bir kahraman gitti.

Diğer canları kurtarmak için kendini canını ortaya koyan Esma Çevik adında bir melek cennete gitti.

Sırtında kanatlarıyla.

BANKAMATİK!

Bankamatikler yatırılan parayı yutuyor vatandaş itiraz ediyor.

"Hayır" diyor banka yetkilileri "siz eksik para yatırdınız!" Sonra bir not iletiyor, "şikayetinizi yapın biz size dönüş yapacağız." Dönüş cümlesinde paranız bloke;

"bankamatikte hata yok!" Ben yatırdığım parayı biliyorum ama banka yetkilileri yutulan paranın ispatını bana bırakıyor.

"Sizin görevlilerinizin hatası olamaz mı?" notunun da hiçbir anlamı yok.

O yüzden diyorum ki; öznesi para olan mesleklerin cümlesinden korkulur!

HER ŞEY OLUR!

Piyasada satılan kaşar peynirinin yüzde 80'inde katı yağ.

Buzağı maması adı altında süt tozu.

Bu sütü bozuk adamlar her türlü uyarılara rağmen ürettikleri sağlıksız kaşarla bu ülkede özgürce yaşar!

Kolları sadece açık pazarlara değil zincir marketlere kadar uzanır.

Sağlığıyla oynanan halk da bu filmdeki rolünü asla değiştirmez.

"Bize bir şey olmaz!"

MUTLULUK TAKVİMİ

Hatalarını da sev.

Eski okul arkadaşlarınla buluş.

Çocuklara komiklik yap.

Sırdaş ol.

Birazdan bu evden

Sen çıkacaksın

Bekle ki gözümde

Yağmurlar dinsin

Nasılsa mazime

Karışacaksın

İstediğin zaman

Gidebilirsin

Dışarda soğuk var

İyice sarın

Sokaklar karanlık

Çıkmaz yolların

İstersen bugün git

İstersen yarın

Dilediğin kadar

Kalabilirsin

Hakkı YALÇIN