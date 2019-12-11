ÇOCUKLUĞUMUZDA hepimizin zulasında bir şiir dururdu; Annabel Lee. Bir deniz ülkesindeki masum sevdanın şiiri.
En temiz duyguların mahşere kadar sürecek özleminin yansıması.
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Senelerce önceydi o zaman teknoloji ele geçirmemişti yürekleri.
Limanlara rüya taşırdı gemiler.
Aşklar gecelik değil ömürlüktü.
Hayatın sırlarını bulduğumuz şiirdi Annabel Lee.
İngilizce yazılmıştı ama bizde sevdanın anadiliydi, yağmur gözlü atların çektiği faytondu.
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Gömleklerimizde dut lekesi.
Geceleri başımızı otlara yaslar, gökteki yıldız tarlasını yere indirirdik.
Ülkemize bağlılık yeminimiz vardı yıldızlar şahitti.
Ağaçtan kopardığımız bir incir bile kardeş payı.
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Ruhumuzun dalgalı istasyonlarından şarkılar gelirdi, veda buseleri.
"Ben seni unutmak için sevmedim." Herkes mahcup herkes karanfil demeti. İspanyol paçalar anket defterleri pazar günleri gençliğin çay partileri. Yatağın altına konulan siyah beyaz sevgili resimleri.
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Patiskaya gül işlerdi kadınlar, komşular birbirine kardeş bakardı.
Kırk yılda bir gangster çıkardı da aklı çıkardı insanların.
Balkonlar sarmaşık dolu.
Gelinliğine sarılarak uyurdu genç kızlar.
Şapkasında kiraz olurdu küçük kızların, bir elma düşerdi bahçeye, bütün çocuklar elmanın başına düşerdi.
Cennete merdiven uzanırdı denizden. Her çocuğun içinde başka bir çocuğa ver vardı, kötülüğe yer kalmazdı o yüzden.
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Bir balıkçı feneriydi Annabel Lee, ölümsüz sevdaları işaret eden.
Bizi mum gibi titreten özlemlerin rehberi.
Camdan cama yaşanan aşkların ta kendisi.
Geceleri sokak lambasından ilham almak, ıslık çalmak pencere önünde.
Delikanlı düşlerin mahallelere egemen olduğu yıllar...
Beyoğlu'nda caz müziği, İstiklal Caddesi'nde şapkanın altındaki zarafetin sergileri.
Bütün çocuklar masum.
Bütün kadınlar güvende.
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Şimdi şehrin arka sokaklarında kaybolan bir ömrün işçileriyiz. Sözlerin yalanı gözlerin yılanı itibar görüyor.
Oysa düşlerimizin geliniydi Annabel Lee rüyalarımızın sevgilisi.
Şimdi sentetik düşlerin ucuz kahramanlarıyla ne şiirlerin tadı var artık ne ölümsüz sevgilerin.
Nobel Edebiyat Ödülü'nün bile Hitler ruhu taşıyan insanlık düşmanı birine verildiği dünyadan bir Annabel Lee daha çıkmaz!
GİRİŞİMCİ!
Bir işyerinde kriz konulu ödüllü bir yarışma düzenlendi.
"En kolay tasarruf yolunu üretene 10 bin dolar!" Yarışmayı genç bir girişimci kazandı. 10 bin dolarlık ödülün bin dolara düşürülmesini öneren.
MUTLULUK TAKVİMİ
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Ben senin
Hasretle yandığın
Gecelerini sevdim
Kanayan güllerini
Bir deniz kıyısında
Tenha hallerini
Gerektiğinde
Belalı hallerini
Ben senin her yıl
Can armağan ettiğim
Doğum günlerini sevdim
Şimdi bir yerlerde
Bensiz de yaşarsın
Yabancı biriyle
Bilirim
Görsem devrilirim
Yine de bu dünyada
Yaşıyorsun mutlusun diye
Yemin olsun sevinirim
Hakkı YALÇIN
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