Sorumluluk!

ÇOCUK programı yapanlar çocuklara saygı duymalı.

Çünkü herkesin çocukluğu gelip kendilerini bir yerde yakalar.

Ekranlarda olsun medyada olsun içindeki zehri şırınga edenlerden geçilmiyor ortalık.

Ah! O kör olası para hırsı.

Ah! Üç paralık fiyakalar.

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Müzik programı yapanlar sanata da sanatçıya da saygı duymalı.

Şarkıcılara sanatçı denmesi radyolu yıllardan kalmadır!

Televizyonlarla sanata kalitesiz suikastlar düzenlenmesinden sonradır ki, sanatın hükmü kalmamıştır.

Bir cehalet piyesinde bile rol alamayacak olanlar şimdi jüri üyesi.

Oksitlenip yapıştılar ekranlara, sözde sanatı sorguluyorlar.

Ah! Otel odalarında ölen gerçek sanatçıların resimlerindeki gözyaşları.

Ah! Bunların başına pisleyen talih kuşları.

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Spor programı yapanlar adalete ve zarafete saygı duymalı.

Ama eskiden ayıp olan şeylerin şimdi ayıp olmadığı futbol dünyasında çirkinlik belirliyor marka değerini.

İki kelimeyi bir araya getiremeyenlerin üçü bir yerde!

Dördü beşi dürüstü kalleşi.

Kötü yola düşen erkekliği ortadan kaldıracak gücü yok futbolun.

Ah! Spor programlarında soytarı klipleri çekenler. Ah! İnsanlık konulu cümlelerden elini eteğini çekenler.

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Yemek programı yapanlar ekmeğe saygı duymalı.

Toprağı bilmeli suyu.

Buğdayı bilmeli unu.

Suyunu çıkardıkları muhabbetin tellallığını yapanların bedava yemek bulunca ağzının suyu akıyor.

Ah! Açın halinden anlamayan zalim taşeronlar. Ah! Birbirlerini yiyerek geçinen çaçaronlar!

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Televizyon dizisi yapanlar topluma saygı duymalı.

"Anne bana silah al" diyen çocuk üretimine değil, "anne bana kitap al" gerçeğine yatırım yapmalı.

İnsanlık mitingine ihtiyaç duymalı, uyuşturucu kullanmaya özendirdiği insanların annelerine kıydığı düzenin reytingine değil.

Ah! Çocuklarımızın kaderini kanla yazanlar. Ah! Bu kanalizasyon çukurlarını iştahla kazanlar.

*****

Bir zamanlar arkadaş ıslıkları vardı gecelerde yankılanan.

"Arkadaşım aşkısın" deyip kalbe gömülen nostaljik sevdaların yerini, arkadaşının karısına göz dikenler aldı.

Ne yapılanlardan esef duyulur oldu ne arkadaş ıslıkları.

Ah! O şerefsiz para muslukları.

Ah! Bu yılan ıslıkları!

ARKASI YARIN!

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi genç kızın oturduğu binada bıçaklanarak öldürülmesi aslında insanlık ölümüdür.

Doğumundan bu yaşına kadar hayat adına verilen emekler mücadeleler bir bıçak darbesine yenik düşüyor ve adına kader deniyor.

Meselenin özü; böyle insanlık düşmanı katillere yasalarla ilham vermenin ve kolay ölümleri işaret etmenin bedeli çocuklarımızın canıyla ödeniyor.

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuklara kumbara al.

Klasik müzik dinle.

Kış lastiğini taktır.

Tuzu az kullan.

Senden sevgimi

Geri aldım

Ağırlık yaptım

Biliyorum

Kurtulman gerek

Çelişkilerden

İyileşmeni istiyorum

Bir şeyler söylemen

İcap ederse

Eski anılara

Son bir selam yaz

Telefonum açık

İstersen ağla

Ağlamak insan

Olmaktır biraz

Hakkı YALÇIN