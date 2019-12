Hıncal Abi!

ÖNCEKİ sabah gazetenin asansöründe sevgili Hıncal Uluç'la kat yolculuğu yaptık.

Hıncal Abi mesleğin en saygın ve en özel kalemlerinden biridir, her zaman güleçtir, kapıdan girerken de selam vermediği insan yoktur.

Gözlerinden okur insanları, okuduğu kitaplar gibi.

"En sadık okuyucun benim" dedi asansörde "ama köşende biraz komik şeyler yaz!" "Olur" dedim ama gülen yüzüyle içi ağlayan adam sergisinde gezdiğimi nerden bilsin Hıncal Abi.

*****

Akşamları mahalleme döndüğümde kendi gerçeklerinden beni haberdar etmek isteyen insanlar var, mutlaka bir dertlerini anlatırlar.

İlköğretimdeki bir çocuğun okul masrafı bu yıl yüzde 20 arttı.

O çocuğun anne ve babasının gelirindeki azalmanın hükmü yok.

Çocuklarla kadınların sevilip sayılmasına iliklenmiyor artık erkek ceketleri.

Televizyonlardaki dizilerde cellat kaynıyor, o dizilerdeki karakterlerin ilham verdikleri insanlar uyuşturucuyu çekip annelerinin başına odunla vurarak öldürebiliyor.

Mavilerim azaldı be Hıncal Abi.

Paranın kaldırma kuvvetiyle enayiliğin yerçekimi arasında sıkışmış bir dünyada sakladığım bir jokerim var ama o da sarardı!

*****

Yine de her sabah bulutları ütülüyorum.

"Yıldızların Altında" şarkısını söylüyorum akşamları.

Yere çömelip gazete okuduğum yılların hayalini kuruyorum.

Kabadayıların gözlerindeki dev aynalarını kırmak için çocukluğumun sapan taşlarını da kullanıyorum, cümlelerimi de.

Düşlerime de dişlerime de iyi bakıyorum ya o yüzden bütün fotoğraflarda gülümsüyorum.

Bundan birkaç ay önce sokakta mendil satan yaşlı bir kadını dansa kaldırmak istemiştim de, "komik olmayın" demişti kadın, "herkes size bakıyor!" *****

Yıllar bizleri yıprattı ama hala köşede eski fotoğrafımızı kullanıyoruz. Geçenlerde gazetedeki asansörden indikten sonra ardımdan biri gözü yaşlı bir cümle kullanmış!

"Hey gidinin Hakkı Abisi..." Bunu duyunca öldüm gülmekten!

Ağlanacak halime!

*****

Yazmazsam ölürüm!

Bu demektir ki bu meslek bizim yaşama sebebimiz.

Hüzünlere ne kadar sadık olsam da beni neşeli bir merasime davet ettiğin için kocaman teşekkürler Hıncal Abi.

Bu yazıdaki maviler senden hediye!

HAYVAN SEVMEK

Apartmanda köpek besleyenler kuralları ihlal etmedikçe, apartman toplantısı kararıyla evden atılamaz.

Mahallemde vahşi köpeğini tasmasız dolaştıran hayvan sahibi var.

Böyle sorumsuz bir hayvan sahibi yüzünden bir arkadaşımın çocuğunun sırtına 37 dikiş atıldı.

Hayvan sevmek çocukları korkutmak değilse! Hayvan sevmek bütün canlıların güvenliğini benimsemekse vahşi hayvanlarını çocukları korkutmak için ortalıkta dolaştırmanın adını biri bana söylesin!

MUTLULUK TAKVİMİ

İş bitiminde masanı temizle.

Çocuklara okunacak kitaplar armağan et.

Tiyatroya git.

Bende gözlerin kaldı

İki yağmur damlası

İki suskun ayrılık

Şimdi yangınlar kaldı

İki yaralı yürek

İki sevdalı çığlık

Geliver bir akşam

Kahve içimi

Bak nasılmış sevmek

Gör sevincimi

Saatler acıyı

Çeyrek geçiyor

Dayanmaz yüreğim

Dindir acımı

Hakkı YALÇIN