Alışkanlık!

Kapının anahtarını kaybedince pencereden giren insanları yadırgayanlar şimdi kapıyı kırıp giren ve karısını öldüren insanlara alıştı.

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Geçmişin Yeşilçam filmlerindeki mahkeme sahnelerini beğenmeyenler, parası olduğu için serbest bırakılan zengin sanıklara alıştı.

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Arnavut kaldırımlı yolları beğenmeyenler şimdi otomobillerin park ettiği kaldırımlarda yürüyecek yer bulamayınca şaşırmıyor.

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Gece bekçilerinin düdükleriyle huzur içinde uyuyanlar, şimdi kameralı çelik kapılarla cep telefonlarıyla bile kendilerini güvende hissetmiyor.

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Mahallenin orta yerine çok çiçekli kumaştan çamaşırlarını asan kadınları küçümseyenler, şimdi magazin alemindeki kirli çamaşırların şöhretlerine kurban oluyor.

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Telgrafın tellerine konan kuşların türkülerini beğenmeyenler şimdi zibidi şarkılara bayılıyor.

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Bir zamanlar İspanyol paça pantolon giyip saçını uzatan gençleri yadırgayanlar şimdi bütün gün nargile içip göbek atan gençlere laf söyletmiyor.

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Ahşap merdivenlerden ninni söyler gibi çıkan insanları beğenmeyenler, şimdi yürüyen merdivenlerde birbirini iterek geçenleri kendinden sayıyor!

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Saçlarını taramak için aynaya bakan kadınlara kızanlar, şimdi şiddetli kocalarının gözlerine bakıp kendi cesetlerini gören kadınları yadırgamıyor.

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Konuşurken hırsından gömleğinin bağrını yırtan erkekleri "köprü altı adamı" diye aşağılayanlar şimdi hamile kadınlara saldıran magandaların bir tepsi baklavasına fit oluyor.

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Atın ölümü arpadan olsun diyen insanları yadırgayanlar, harama cilve yapıp başkalarının kanını emerek kendilerine sükseli hayat kuranlara alıştı.

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Varlığı fark edilmeyen güzelliklerin yokluğu da kimseyi ilgilendirmiyor.

Bir zamanlar bu ülkede ahlaksızı parmakla gösterirdi insanlar, şimdi namuslu adamları parmakla gösterdikleri gibi.

Ama o zamanlar denizlerin dibi de tertemizdi.

İnsanların dili de!

MADEMKİ TALİH!

Bahis oyunlarında patlama yaşanıyor.

Herkes işin çıkış yolunu kolay kazanca bağlamış.

Yıllardır aynı masal; "size de çıkabilir!" Başına pisleyen kuşu talih sebebi sayanlar, bir gün o kuşların başlara taş atma ihtimalini yok sayamaz.

Sadece insanların genetik şifresinin bozulduğunu zannetmeyin!

"Bu taşlar size de düşebilir!" Not: Bahis ve talih oyunlarına harcadığınız parayı bir kumbaraya atın, birkaç yıl sonra ne çok şey kazandığınızı fark edersiniz!

MUTLULUK TAKVİMİ

Kimsenin sırasını kapma.

Çocuklara verdiğin sözü tut.

Uyuşturucuyla aktif mücadele et.

Şakanın sınırını bil.

Vedalar geziniyor

Şehrin sokaklarında

Senin günahın vardır

Saçımın aklarında

Kaderime küserek

Usul usul yürürüm

Bir hayata karşılık

Ben bin defa ölürüm

Beklediğim yollardan

Hep bir yabancı çıkar

Hangi taşı kaldırsam

Altından acın çıkar

Mahşer günü gelsen de

Seni sevda bilirim

Gözlerinin önünde

Saygıyla eğilirim

Hakkı YALÇIN