Güzel insanlar
"kağıttan uçaklarla bu kadar uçuluyor!" Alper Potuk gibilerinden 6 yılda bulamadığını Malatya'da bulacağını düşünmek korku varyetesinin ta kendisidir.
Ferdi Kadıoğlu ne yaptı Ersun Yanal'a?
Korkularını mı ayaklandırdı, gençliğe göstermediği ilgisizliğin mührünü mü bastırdı?
Teknik adamları gençliğe duydukları cesaret taçlandırır, sosyal medya masalları değil.
Futbol kazanmak adına içi içini yiyen adamlarla güzeldir.
Korkaklarla değil!
*****
Trabzonspor'a bakıyorum, gençlik havzasında yerli üretimin bütün güzelliklerini sanada futbol alarak sergiliyor.
Futbola asalet kazandırmayı maç kazanmaktan daha değerli bulan Ünal Karaman'a bakıyorum.
Futbol medyası çirkinlikle marka yaptıkları adamları bırakıp böyle zarif insanların peşine takılsın.
Büyüyen çocuklara örnek gösterilmesi gereken Ünal Karaman gibi birileri de var.
*****
Okan Buruk, Abdullah Avcı'dan sağlam teslim aldığı takımıyla Galatasaray maçında harika bir galibiyete imza attı.
Bilgisinden birikiminden ve insanlığından takımına neler kattığını da görüyoruz.
Yerli teknik adamlığın gurur tablosundan bir başka resim de Rıza Çalımbay. Sivas'ta futbol değirmenine alın teri veriyor buğday veriyor karşılığını liderlikle alıyor.
Emekçi teknik adamların, güzel insanların hakkını vermek de bize gurur veriyor.
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