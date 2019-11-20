Hayat bağları

İNSANLARIN şerrinden ruhlar bile korunamaz hale geldi.

Bedenler zaten delik deşik!

Bugünlere nasıl geldik!

Çocukluğumuzun kırmızı renkli otobüsleriyle değil. Renkli düşlerimizi çeken faytonlarla hiç değil.

Teknolojik trenlerin frenleri tutmadığı için herhalde.

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Suçlular sokaklarda fink atıyor.

Katillere, çocuk tacizcilerine hukuk imalatı olanca hızıyla sürüyor.

Bizim gözaltı torbalarımızda bile suç unsuru aranıyor.

Oysa torbacılar uyuşturucu cenneti yaptı mahalleleri, el üstünde yaşıyorlar.

Ekranlarda açılan "çukurlarda" kendilerini izliyor çocuklar.

Gaza basıyorlar yollar boş.

Çocuk yetiştirmekle lüks otomobil galerilerinin açılışına yetişmek arasında çocuğunu kendi kaderine terk eden kaç insan var kim bilir!

*****

Sordunuz mu, çok para kazananlar işleri rast gitti diye mi kazandılar?

Elleri bizlerin ceplerine uzandığı için mi?

Helalinden kazananlar gariban otomobillerinin arkalarına yazdılar.

"Nazar etme ne olur çalış senin de olur!" Böyle yazılar demode oldu da şimdi hırsızların, arsızların ve katillerin mezar taşları için bir önerim var!

"Bu kadar namussuz olmaya değmez hayat!" H H H

Delilik özgürlüğün kendini göndere çektiği yerdir.

Akıl üç paralık çıkar için ayaklar altında gezinmek.

Ülkemizde taciz edilen çocuk ve şiddete kurban giden kadın sayısı belirliyor gündemi.

"Deli sayısı" belirlese günlük gülistanlık olurdu ortalık.

*****

Herkes kendine delirir bizler başkaları için delirdik.

Çünkü insanlığın anlamı bütün canlılar içindir diye bilirdik.

Hala çocukları seviyorsak, hala öznemiz özgürlükse ve domuz gibi yiyenleri seyredenlerin hakkını bile hala savunuyorsak deliliğimize yorsunlar!

Boşuna yorulmasınlar bizleri sorgulamakla!

Bizim hücrelerimize kök salan "enayilik" hala gururumuzdur.

*****

Nasılsa biz bu canı sokakta bulduk.

Gençliğimizi de sokakta vurdular.

Orta yaşlı halimizi didik didik sorguladılar.

Böyle kurguladılar yaşlı halimizi.

*****

Hayatla bağlarımız üzüm vermiyor artık.

Gözüne dizine dursun her birinin!

ÖLECEK KADIN VAR!

Bir kadını öldürüp, sudan ucuz bir cezayla kurtulanları tartışıyoruz, hukukun yoksulluğunu.

Yasalar değişmiyorsa vicdanlar sızlamıyorsa.

Ve kadınları öldürmeyi erkeklik sayanları "insan sayan" yasalar, kadınların canlarını hiçe sayıyorsa.

Kendilerine zam yapılırken "bütün olmayı" başaran milletin vekilleri bu isyanları duymuyorsa.

"Durdurmayın dünyayı daha ölecek çok kadın var!"

MUTLULUK TAKVİMİ

Deniz kıyısında tek başına yürü.

Kendini bulduğun bir şarkıyı defalarca dinle.

Zenginlikle başarıyı bir tutma.

Acılar çadır kurmuş

Gönlümün otağına

Her akşam uzanırım

Hasretin yatağına

Ellere uysal deniz

Bana dinmez fırtına

Her sabah biraz daha

Yükler biner sırtıma

Tütün kokar ellerim

Cebimde ekmek param

Sadece nefes almak

Benim bütün maceram

Ömrüme kilit vurur

Bu şehrin ışıkları

Yüreğime dokunur

Sevgisiz aşıkları

Hakkı YALÇIN