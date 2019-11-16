Şenol Güneş yine tarih yazdı
Her maçta her pozisyonda bir hayat muharebesinde yol arkadaşına bakar gibi baktılar birbirlerine.
Büyük bir aşkla giydikleri formanın kutsallığını hisseden imece ruhuyla.
Verdikleri sözü yerine getirmenin gururuyla gökyüzüne ayak basar gibi gidiyorlar finallere.
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Saha ortasında ne bir çirkinlik ne itiraz orduları, sadece futbol oynamayı düşünen terbiyeli ve özverili bir milli takım.
İçine düşürüldüğümüz yabancı bataklığına inat futbolumuza yeni bir şekil vermenin ayak sesleriyle.
Sinsi ticaret futbolumuzun damarlarındaki kanı bile emerken, yabancı futbolcular yerli gençlerimizin yarınlarından toplanan haraç haline getirilmişken, bir devrim yaratmanın gururuyla gidiyorlar.
Parmaklarının ucunda değil gümbür gümbür!
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Bu gurur Şenol Güneş'e ait.
Türk futbol tarihinde hiç kimseye nasip olmayan başarıların tek sahibine.
Dönülmez sanılan akşamın ufkunda bir karıncanın sırtında nehri geçebilen adama.
Şenol Güneş milli takımda sevgiyi özne yaptı kavgayı değil.
Bir gençlik devrimi inşa etti çocuklarımızdan.
Böyle bir adamı bu sihirli yolculukta giydiği ceket taktığı kravat üzerinden bile taciz ettiler.
Şenol Güneş'i istedikleri gibi şekillendirmedikleri için bu gururun hakkını vermekten bile kaçtılar.
Şenol Güneş yeni bir tarih yazdı.
Bundan daha anlamlı bir cevap olabilir mi?
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Şenol Güneş sadece finallere katılma gerçeğini değil, futbolun nefret ve çamurla beslenen dokusuna çiçek kokusunu da getirdi.
Bu final; ülkemizin geleceğine gönderilmiş bir kartpostaldır.
Hepimizin çocuklarına ilham veren, çirkinlik yapmadan futbol oynamanın mesajını ileten gökkuşağı desenli bir kartpostal.
O yüzden Şenol Güneş ve onurlu çocuklarını omuzlarımızda taşımaktan gurur duyuyoruz.
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