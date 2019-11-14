Özel bir kadın!

Delilikte doktora yapmış bir kadındı 70'li yaşlarda.

Delikanlı yıllarımın geçtiği mahallenin orta yerinde bütün gün dolanır, kurduğu özel cümlelerle bir akıl sergisinin içinden geçerdi sanki.

"İnsanın en değerli gücü hayal gücüdür" diye bir sözünü not ettiğimi hatırlıyorum.

Öldüğünü duydum. Şefkatli bir toprağa gömüldüğünü sessiz sedasız.

*****

Organlarını bağışlamış deli aklıyla.

Onun gözleriyle dünyaya bakmayı ne çok istemiştim oysa.

Kalbindeki deliliğin sırlarını çözebilmek için belki.

*****

Bir naylon torba içinde takma dişlerini taşırdı.

İnsanlara diş geçiremediği zamanlarda kullandığı bir sözünü hatırladım da acı acı gülümsedim.

"Allah'ım sen bunlara akıl ver!" Sanki aynı dili konuşurduk da onun deli aklına platoniktim!

*****

O kadının sürahilerin üzerindeki dantel örtüsü gibi bir hayat yaşadığını düşündüm.

Aslında bir adı vardı da, kendisine "deli" denmesinden hiç gocunmadı.

Çektiği acıları da hissettirmedi etrafına. Kimseyle pazarlık yapmadı kimseden bir şey dilenmedi.

İşaretler bıraktı hayat adına.

Sokakta bulmadığı canı sokakta bıraktı.

Ölümünden sonra "yaşarken verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim" pusulası bırakmış mıdır?" diye çok merak ettim. "Ya kalem bulamamıştır" dedim "ya zaman!"

*****

Çocukların saflığına duyduğum hislerle delilere duyduğum aşk birbirine yakındır.

Aklını kullananların insanları nasıl kullandığını gördüğüm için belki.

Başkalarının kanını içmeyi akıllı bir eylem sayanların kendilerini nasıl sattıklarına şahit olduğum için ya da.

Onlar ne kadar görkemli koltuklarda otursalar da bu dünyada yer kaplamaktan başka bir işe yaramazlar.

*****

Oysa en sıradan insanlar belki de en gizemli insanlardır.

Hayatını "delice" yaşamış bir kadının organlarını bağışladığını duyduğum zaman, kimsenin onun için bir şeyler yapmadığı bir dünyayı terk ederken, hala arkasından gelenleri düşünen deliliğine hayranlığımı anlatamam.

*****

Kalbini ve gözlerini kime bağışladıysa dünyanın en talihli insanlarından biridir onlar.

Böyle insanların gözüyle bakmak, onların kalbiyle sevmek çok özel bir şey olmalı.

AĞACIN CANI!

Bilimsel verilere göre bir kayın ağacı 10 kişinin bir yıllık oksijen ihtiyacını gideriyor Bir ağaç bunu yapıyorsa 11 milyon ağaç neler yapmaz!

Ağaçlar ki; toprakların ressamıdır, depreme kalkandır.

Ağaçlar ki kendilerinden sonra gelenlere hayat vermek için dökerler yapraklarını.

O yüzden "canlarına" saygı göstermemiz zorunludur.

MUTLULUK TAKVİMİ

Ayak seslerini

Duyarım bazen

Aşkın sıcaklığı

Değer elime

Sen geldin sanırım

İçim ürperir

Yine hüzün çöker

Gecelerime

Başlar içimde yine

O hicran saatleri

Yeniden hatırlarım

O yalan vaatleri

Yerle bir edersin

İçimdeki umudu

Yine kurarsın benim

Yüreğime mahşeri

Hakkı YALÇIN