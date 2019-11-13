Sınavı geçmek

YAŞLI bir kadına milli piyangodan büyük ikramiye çıkıyor kadının haberi yok.

Kadın amorti çıktığını görüyor ve İzmit'teki seyyar piyango satıcısı Cafer Öziri'ye gidiyor. Adam seyyar ama onuru heykel gibi.

Bir bakıyor ki kadının çeyrek biletine vuran ikramiye 750 bin lira.

"Sizinki amorti değil" diyor, "büyük ikramiyenin çeyreği." Cafer Öziri kadını hakkı olan ikramiyeye yönlendirirken, "ben sınavımı geçtim" diyor.

İnsanlık sınavını.

*****

Mum alevinde sigara yakıldığında, "bir denizci ölür" derler. Bir insan haram kazancı elinin tersiyle itiyorsa;

"insanlık hala ölmedi" derler.

Böyle insanlar kötülüklere karşı iyiliğin simgesidir.

İnsanlardan umudumuzun kesilmediğinin belgesi!

*****

O seyyar satıcının paraya ihtiyacı olmadığı mı sanılır! Haram zenginlerinin böyle kazancı tetikte beklediği bir zaman diliminde onurlu yoksulluk böyle bir şeydir.

Cafer Öziri gibi insanların Allah'ı vardır, haksız kazancın onların gözünde çöp kadar değeri yoktur.

Onlar aç kaldıklarında bile kimsenin hakkını yemezler!

*****

Birçokları kadına kazandığı ikramiyeyi teslim eden Cafer Öziri için "enayi" diyordur.

O adam meleklerin himayesinde yaşayan onuruyla kimselere nasip olmayan bir zenginliğin adamıdır.

"Ben sınavı geçtim" derken söylemek istediği de budur! Allah'ın soylu eserlerinden biri olarak!

*****

Yaşlı insanların bankamatikten emekli maaşını çekerken "size yardımcı olayım" bahanesiyle maaşlarını çalan soysuzlar vardır.

O parayı yerken utanmazlar ve hiç ölmeyeceklerini düşünürler.

Zamanı sorgulayan hayat bir gün onları da sorgulayacaktır.

Ahrette tahsilatın da kendine has yöntemleri vardır!

*****

Şeytan neden kördür bilir misiniz?

Çünkü hiç kimse önüne çıkan "sınavları" görmek istemeyen kadar kör değildir.

O yüzden şerefsizlikle geçinenler için sözümüz bellidir.

"Şeytan görsün yüzünüzü!"

ONLARI TANIRIZ!

Olmayan delillerle insanların yok yere hapse girmesine ve hatta onurlu askerlerin hapishanelerde intihar etmesine yataklık eden sözde gazeteciler hapisten çıkınca "adamlık söylemleriyle" göz boyuyor!

Pentagon patentli gazetelerinden dönemin savcılarını hakimlerini istedikleri adrese yollayanların bu ülkede adaletten ve haysiyetten söz etmeye hakları yoktur.

Bizler de onların ne mal olduklarını iyi biliyoruz!

Tarih de!

MUTLULUK TAKVİMİ

Kuş satın al özgür bırak.

Çocukların odasına kapıyı vurarak gir.

Tiyatroya git.

Gittiğin günden beri

Başladı içimde

Korkusu ölümlerin

Hep koştum limanlara

Belki gelirsin diye

Vurdu kıyılara

Çakıl taşı sevgilerin

Doladım dilime

En buruk şarkıları

Gölgeni aradım

Sokak lambalarında

Rüzgarlar çaldı

Aralık kapıları

Gittiğin günden beri

Mevsimler gelin oldu

Ben delin

Hakkı YALÇIN