Tribünlerdeki bütünlüğü görünce; "Fenerbahçe her zaman kendi şarkısını kendi bestelemiştir" notunu düştüm.
Onlar onurlu tarihini alnında taşırken maçın kazanılmasındaki güçlerini de ortaya koydular.
***Haftanın görkemli sonucu Trabzonspor'a ait.
Trabzonspor maçın başında 10 kişi kalsa da hiçbir maça çaresizce bakmamıştır.
Kazanmak ruhunun özne olduğu oyunlarda da hiçbir perde alkışsız kapanmamıştır.
Bur galibiyetin ardından herkes ceketini iliklesin.
***Beşiktaş kolay kaybettiği puanları yeniden kazanmanın yolculuğuna başladı.
Haftanın onlar için sloganı;
"sizi üst katlardan çağırıyorlar!" Galatasaray yerli gençlere ell vermeyi seçerse gerçek kimliğini yeniden kazanır.
Real Madrid maçındaki yabancı mayınların yarattığı infiali unutmadıysa!
***Düdük iltihabı sürüyor.
Her zaman söylüyorum; bazı hakemler futbolun başına da bela sonuna da!
Vicdani problemlerini çözememiş adamlara hala maç verenler utansın!
***İki gün sonra İzlanda ile hayati bir maçımız var.
Bu maç Avrupa Şampiyonası finallerine katılmanın gururu kadar, ülkemizdeki dekorun değişmesi adına çok önemli.
Kalitesiz yabancılar futbolumuzu katletmek için erketeye yatarken, milli takımın Avrupa'da futbol oynayan çocuklarımızla dimdik durmasındaki gurur Şenol Güneş'e ait.
Günlük egolarla tatmin olanların bol olduğu bir ülkedeki reform adamına!
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