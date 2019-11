Para!

PARAYI köpeğin önüne atsan yemez ama insanların önüne at; çatır çatır yer, yetmez birbirlerini yer!

Parayı özne yapmayanların ortak görüşüdür; "insanları tanıdıkça hayvanları daha çok sevdim!" H H H

İnsanoğlu gariptir; paraya kurban olurken her zaman kendine seçeceği kurbanları aramakla geçirir ömrünü.

Er niyetine adam olmakla şerefsizliğin her niyetine eğilen paralı biri olmak arasındaki tercih son yıllardaki onursuzluk patlamasının en can alıcısı noktasıdır.

*****

Paranın yatırım aracı olduğu kadar "yaptırım gücüne" sığınanlar için işledikleri cinayetlerin de arkası sağlamdır.

İnsanlığı küçük düşürücü suçlar bile paranın karşısında yelkenleri suya indirir ki buna hukuk da dahildir!

*****

Paraya tapınanlar için "iyilik" diye bir kavram yoktur.

İyilik yapmak; kötülüğün getirisiyle beslenen paraya ihanet sayılır.

O yüzden para ve kötülük arasında kan bağı vardır!

*****

Evinde para sayma makinesi olanlar daha çok kazanmak için çocukların parmaklarını kıyma makinesine sokmaktan kaçınmazlar.

Buna "temkinli kazanç" denir!

*****

Gözünü para bürüyenler için bu hayatta kimlik kazanmak önemli değildir.

Nasılsa onlar "hayali kimliklerle" bile bir koyup bin alıyor.

Paranın oluşturduğu güç ve şartlar da onları "el üstünde taşınır" kılıyor!

Taşınmaz mallarına mahsuben!

*****

Hakları yenen parasız ama onurlu insanların yaşadıklarına "kader yarası" deniyor.

Parası olanın her türlü soysuzluğu yapma hakkına sahip olmasına;

"paranın macerası" deniyor

*****

Parayı sevmeyen birinin zengin olma şansı var mıdır?

Asıl zenginliğin yüreklerde olduğunu biliyorsa elbette vardır.

"Buna insan olarak yaratılmanın borcunu ödemek" denir.

*****

Böbreğini satmış bir adam tanımıştım gençliğimde.

"Canım sağ olsun" demişti, "o parayla çocuğumu okuttum." Sonra para için ruhunu satanları gördüm.

O yüzden organlarımı çocuklar için yaşayanlara bağışladım.

*****

Para için ölenlerde insana özgü ipuçları arandığında, bütün deliller onların aleyhine çıkar ki; "onları toprak bile kabul etmez" desem ne yazar!

Onların da çok umurundaydı yani!

GELECEĞE NEFES

11 Kasım'da 11 milyon fidan.

81 ilde vatandaşlarla birlikte dikilen fidanların öznesi "geleceğe nefes vermek." Bu nefese ihtiyacımız var.

Tabiat anaya sadakat kadar çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğine yönelik harika bir eylem.

Ağaç diken eller dert görmesin.

Bu kampanyayı düşünüp hayata geçirenlere de teşekkürler.

MUTLULUK TAKVİMİ

Çiğnediğin sakızı yere atma.

Kusurlarını söyleyen dostlar edin.

Bitki çayı iç.

Belgesel izle.

Dün gece seni yine

Gözlerimde buldular

Beni seven dostlarım

Üzülüp kahroldular

Bardağımda soğumuş çay

Sensiz kaç gün geçti

Kaç ay

Unut diyorlar bana

Söylemesi dile kolay

Hala iddia ediyorum

Başkasına dokunmaz tenim

Aksi ispat edilene kadar

En sadık sevdalı benim

Hakkı YALÇIN