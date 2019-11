Tokalaşmak

BUNDAN yıllar önce Tekirdağ'da ayaz kış günü bir teneke kömür çalan kadını ihbar eden bir adamı hatırlıyorum.

O kadının evine bir çuval kömür götürmenin onu ihbar etmekten daha değerli olduğunu böyle adamlara anlatabilmek mümkün olsaydı çok şeyler değişirdi.

Ama mahallesinde çocuklara uyuşturucu satılırken "bana ne!" diyenler, haysiyetsiz kazanç uğruna bütün pislikleri görmezlikten gelenler için "hırsızın böylesini" ihbar etmek makbuldür!

Dün de bugün de!

*****

Hayata poz vermek için gelenlerle, başını koltuğunun altına alıp yürüyenler arasındaki farkı gördük.

Bir ömrü kaybetmeyi göze alıp o ömrü harcayanların kazandığı onur hala insanlık kitaplarında yazıyor.

Bazen hayat kurtarırken kahraman olur insan bazen hayatını verirken! Parası olduğu için değil!

*****

Dede yadigarı saatler vardı.

Saatten ziyade dedelerden kalan geleneklerdi değerli olan.

Gelenek dediğin; vicdanlı olmak harama el sürmemek ve iftira atmamak. Şimdi Çin malı saatlerin kolları süslediği bir düzende geleneklerin de yenisi makbul.

*****

Nostalji tutkumu bağışlayın.

Mahalle maçlarında aramızdan biri ayağındaki topla sahada döktürürdü, nazar değmesin diye kurşun döktürürdü analar.

Herkes hayalinde büyük futbolcu olurdu. Büyükler yanaklarından makas alırdı çocukların, ev kadınları genellikle terzi olurdu.

Hatıralarıyla birlikte satılırdı evler.

Cambazlar tellerin üzerinde uyurdu, düşenin bile dostu olurdu.

İnsana değil paraya değer veren hayat her şeyimizi aldı.

Şimdi sarmaşıklar bile sarılmıyor birbirine, parasını almadan.

*****

Hakkı olmayanı reddedenlerin hikayeleri 50 yıl öncesinde kaldı.

Gerekli olan vicdanlı duruşu göstermeyenlere de gününü gösterecektir hayat.

Herkesin hakkı baki!

*****

Her haksızlıkta bir yıldız eksilir gökyüzünden.

Başkaları "yıldız kaydı" der, bizler "bir can gitti" deriz.

Anlamayanları da hesap gününe bekleriz!

Çünkü biliriz ki yaptıklarından utanmayanları da utandırır hayat.

*****

Bizler el yordamıyla yol aramıyoruz dilimiz yeterli.

Aynı dili konuştuğumuz insanlarla bir cümlenin üzerinde buluşup tokalaşmak bizim için onurdur.

ISPANAK!

Şu günlerde ıspanak zehirlenmesi konuşuluyor.

Yediğimiz peynirlerin içi mikrop kaynıyor.

Et ürünleri, süt ürünleri hormonlu sebzeler "kanserin yan ürünleri!" O yüzden kanser Türkiye'de altın çağını yaşıyor. Bütün günahı ıspanak üstlendi öyle mi?

Bu ülkede katiller, tecavüzcüler sokakta nice masum insan hapiste!

Ispanak gibi!

MUTLULUK TAKVİMİ

Yazmaya başlamadan önce düşünmeyi öğren.

Müzik eşliğinde uyu.

İmzalaman gereken kağıtları oku.

Bir dünya yarattı

İnsanlar için

Kalplerden kin değil

Sevgi bekledi

Mutluluğa doğru

Uzansın eller

Allah insanlara

Seviniz dedi

Kalplerden acıyı

Silip yeniden

Bir sevgi yumağı

Olup da birden

Çirkinmiş güzelmiş

Hiç düşünmeden

Allah insanlara

Seviniz dedi

Hakkı YALÇIN