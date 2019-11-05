Acelesi yok!

ÇOCUK ilk kez bir hayvanat bahçesine gitmişti ve hayvanların tutuklu haline üzüldü.

"Aslan, kaplan gibi hayvanları böyle tel örgüler arkasında tutmak kimin fikri baba?" Baba cevap verdi.

"Oğlum onları kendi güvenlikleri için koruyorlar. Yoksa hepsinin kökü kurur."

*****

Bir kambura sordular.

"Kendi kamburunun düzelmesini mi istersin, yoksa başkalarının da senin gibi kambur olmasını mı?" Adam hiç düşünmeden cevap verdi.

"Başkalarının da benim gibi kambur olmasını." "Neden?" "Onların şimdi bana baktıkları gibi bakılmayacağını öğrenmeleri için." H H H

Fantastik bir hikayeyi arkadaş ıslıklarına taşıdım.

İki arkadaş ömür boyunca birbirini taşımaya yemin etmişlerdi.

Biri öldü diğeri hayat kavgasında bir çölde yapayalnız kaldı.

Kalan delikanlı ıslık çalarak çölü aşarken yolda bir çift ayak izi gördü.

Ve ölen arkadaşına sitem etti.

"Hani beni yalnız bırakmayacaktın yarı yolda terk ettin." O anda bir ıslık sesi duyuldu ardından da bir ses yankılandı.

"Bana sitem etme. O ayak izleri bana ait. Çünkü zor zamanlarında seni ben taşıdım! O ıslıkları kim çalıyordu sanıyorsun?"

*****

Kıssadan hisse!

120 yaşındaki adamla 110 yaşındaki karısı hakimin karşısına çıkıp birbirlerinden dertli olduklarını anlattılar ve boşanmak istediklerini söylediler.

Hakim şaşırdı.

"Birbirinizden bu kadar nefret edecek kadar dertliydiniz de niye bu yaşa kadar beklediniz?" İkisi birden içini çekti.

"Ah hakim bey" dedi koca, "boşanacaktık ama çocuklar etkilenmesin diye onların ölmelerini bekledik!"

*****

Bu meseleden çıkan sonuç:

Bir şeyleri kazanmak için daha kaybedecek çok şeyimiz varsa acelemiz yok demektir!

YARGISIZ İNFAZ!

Yükselen değerin alçaklık olduğunu gösteren onursuz bir duruştur yargısız infaz.

İnsanları sırtından vuran herhangi ucuz silah.

Şeytanın marka değerini artıran soysuz bir güç gösterisi, hamiline yazılmış çeklerin bozdurulmasıdır.

İnsanlık kitaplarını reddeden ihanet sözcülüğüdür yargısız infaz.

Şu sıralar sosyal medyada çok makbuldür!

AMASI MAMASI YOK!

Ekranlarda şiddeti körükleyen sistemin "maması" var.

Ama mademki mesele çocukları korumak.

Artık bu işin "aması maması" yok!

MUTLULUK TAKVİMİ

Yol arkadaşını iyi seç.

Lösemili çocukları ziyaret et.

Kan bağışında bulun.

Eski şarkıları dinle.

Bu akşam giderken

Sessiz sedasız

Son bir defa dönüp

Yollara baktım

Gözlerimde yaşlar

Dilimde şarkın

Kapına kırmızı

Bir gül bıraktım

Sanma ki dönerim

Artık geriye

Bu sana aşkımdan

En son hediye

Beni hatırlayıp

Ağlarsın diye

Kapına kırmızı

Bir gül bıraktım

Hakkı YALÇIN