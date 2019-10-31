Erkekler kadınları neden öldürüyor?

ERKEKLER kadınları neden öldürüyor?

Yüreklerinin üzerine beton döküldüğü için mi?

Beden ve ruh yapıları yeni erkeklik sisteminin kodlarına uyduğu için mi?

Töreler tarafından alınlarına "kadın katili" yazıldığı için mi?

Kaba kuvvetin alçaklaştığı zaman neler yapabileceğini göstermek için mi?

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Erkekler kadınları neden öldürüyor?

Yasaların aydınlığından yararlanıp karanlıklara karışmak kolay olduğu için mi?

Bir canlıya saygı duymanın kitaplarına uymadığını göstermek için mi?

Yoksa bütün canlılara bir kasap vitrinine bakar gibi baktıkları için mi?

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Erkekler kadınları neden öldürüyor?

"Yolculuk nereye?" diye sorduklarında "cehennemin dibine" demek için mi?

Aldıkları vahşet eğitimlerinin karşılığını vermek için mi?

Piyasaya yeni sürülmüş amipler olduklarını göstermek için mi?

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Erkekler kadınları neden öldürüyor?

Kahvede pişpirik oynamaktan satranç öğrenmeye fırsat bulamadıkları için mi?

Kadınları deneme tahtası olarak gördükleri için mi?

Silahlarından başka bir şeylerinin olmadığını hissettikleri için mi?

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Erkekler kadınları neden öldürüyor?

"Katil olmadan tatile bile çıkmam" duygusuna kapıldıkları için mi?

Cinayet aletlerini eline tutuşturan şeytanlığı mahcup etmemek için mi?

Eğlence kaynakları kuruduğu için mi?

Beyinlerindeki gramaj azaldığı için mi?

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Erkekler kadınları neden öldürüyor?

Hukukun üstünlüğüne güvenip bir koyup üç aldıkları için mi?

Şiddetin salyalarını salgılamaktan hoşnut kaldıkları için mi?

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Hiç merak etmiyor musunuz erkekler kadınları neden öldürüyor?

Biraz da siz sorun!

Sağınızda solunuzda burnundan "ölüm soluyan" erkekler mevcuttur elbet!

KISASA KISAS!

Nefret gittikçe palazlanıyordu da bir arkadaşım "neden aşktan uzaklaşıyoruz?" diye sordu.

"Birbirimize yakınlaşmayı bıraktığımız için" dedim.

İnsanların gözlerine perde inince karanlık oluyordu ya göz gözü görmüyordu.

"Bu ülkede çocukların kanını emen şeytanlar gördüm" diye yazdım kimse umursamadı.

"Onuru kırılan meleklerin kanatlarını diktiklerini gördüm" desem kim inanır!

Ben de kimseye inanmıyorum zaten.

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuklara sevginin masalını anlat.

Laf taşıma.

Kaliteyi fiyatta arama.

Kazak ör.

Doğmadan ölen

Çocuğundum

Su gibi bakıyorum

Hayaletime

Sadece gözlerimle

Gülümserdim hayata

Ayrılığı evlat edindim

Dertlerimi döküyorum

Siluetine

Sana doymayan sevdam

Kimseyi doyuramaz

Ömrümü bahse koydum

Bir daha bu yüreğe

Hiç kimse buyuramaz

Gözüm gibi bakıyorum

İskeletime

Hakkı YALÇIN