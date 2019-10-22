Çöp kamyonu!
Futbolun gönlünü alan sadece Trabzonspor ve Alanyaspor.
Bu yıllar futbolumuzu harcatan yıllar.
Bu yollar yabancılara altın raylar döşenen yollar.
Kazanmanın her yolu açık tutulan bir ülkede kalitenin hükmü yok.
Merak edenler için savunduğumuz kalitenin aslı astarı var!
Ama usta terzimiz yok!
Ya da ithal kumaşlarla dikiş tutmuyor!
***
Bir futbol zevkimiz vardı elimizden aldılar. Haksızlığın yabancı tencerelerinde futbolumuz haşlanacak!
Teknik direktörler başkanlar yöneticiler de "içine ithal tuz koyduk" diye gururlanacak öyle mi?
Öyle! Ne acıdır ki öyle!
***
Fenerbahçe futbol oynamadan kazandı.
Galatasaray 10 kişilik Sivas karşısında talihiyle kazandı.
Trabzonspor'a baktım da en değerli iki oyuncusu sakat olduğu halde, yürekli yolculuğundan zerre kadar ödün vermiyor ve futbolu zenginleştirmenin işçiliğini elden bırakmıyorsa.
Bizlere onları alkışlamak düşüyor.
Alanyaspor'a bakıyorum sezon başından beri diri ve yürekli. Yan etkilere maruz kalmazsa yolculuğu sürecektir.
***
Hafta sonunda bazı hakemlerin yüzünden "detay" aldım ve haklarını verdim.
"Adaletsiniz, eyyamcısınız!" "Anadolu takımlardaki oyuncular sahadan kolayca atılıyorsa, büyükleri korumak için erketeye yatılıyor notunu da "gurur diye onlara postaladım.
İadesiz taahhütlü!
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