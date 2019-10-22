Bugünkü
Takvim
HAKKI YALÇIN HAKKI YALÇIN
  • 22 Ekim 2019, Salı

Çöp kamyonu!

BU haftanın çöp kamyonunda yine hakemler ve insanların uykusunu getiren kalitesiz futbol var.
Futbolun gönlünü alan sadece Trabzonspor ve Alanyaspor.
Bu yıllar futbolumuzu harcatan yıllar.
Bu yollar yabancılara altın raylar döşenen yollar.
Kazanmanın her yolu açık tutulan bir ülkede kalitenin hükmü yok.
Merak edenler için savunduğumuz kalitenin aslı astarı var!
Ama usta terzimiz yok!
Ya da ithal kumaşlarla dikiş tutmuyor!
***
Bir futbol zevkimiz vardı elimizden aldılar. Haksızlığın yabancı tencerelerinde futbolumuz haşlanacak!
Teknik direktörler başkanlar yöneticiler de "içine ithal tuz koyduk" diye gururlanacak öyle mi?
Öyle! Ne acıdır ki öyle!
***
Fenerbahçe futbol oynamadan kazandı.
Galatasaray 10 kişilik Sivas karşısında talihiyle kazandı.
Trabzonspor'a baktım da en değerli iki oyuncusu sakat olduğu halde, yürekli yolculuğundan zerre kadar ödün vermiyor ve futbolu zenginleştirmenin işçiliğini elden bırakmıyorsa.
Bizlere onları alkışlamak düşüyor.
Alanyaspor'a bakıyorum sezon başından beri diri ve yürekli. Yan etkilere maruz kalmazsa yolculuğu sürecektir.
***
Hafta sonunda bazı hakemlerin yüzünden "detay" aldım ve haklarını verdim.
"Adaletsiniz, eyyamcısınız!" "Anadolu takımlardaki oyuncular sahadan kolayca atılıyorsa, büyükleri korumak için erketeye yatılıyor notunu da "gurur diye onlara postaladım.
İadesiz taahhütlü!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar HAKKI YALÇIN Çöp kamyonu!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ