Umut

KARA vicdanına iftiranın gurur tablosunu gururla dolduruyordu da kendi günahlarını iftihara geçiyordu Amerika ve Avrupa.

Onlara inat dün gece limanlardaki bütün deniz fenerlerini yaktım.

El salladım karanlıklara.

El değmemiş düşleri postaladım çocuklarımıza.

Gökyüzünden bir yıldızı denize indirdim, denizden bir ışık sızdı.

Adını sevgi koydum.

*****

Yoksul ve onurlu insanların serveti ekmeğe gidiyor.

Oysa sıcak bir gülüş bile onların gönlünü almaya yetiyor.

Onlar ki kimseyi yolda bırakmaz.

Kendilerine bir düşünce duvarı örerler yürürken bile.

El emeği göz nurudur hayatı.

İnsanları düşmanlığa körükleyen sosyal medyadaki linç çetelerine inat, dişlerini sıkan yoksul bir adamın gözlerinde ışık gördüm.

Adını kardeşlik koydum.

*****

Öznenin vatan sevgisi olduğu bir düzende neyin nesiydi nefret?

Yaya kaldırımda yürürken iki kaşının arasına silah çatmıştı biri.

Ceketinin sol yanına karanfil taktım.

Sevgiyle baktım saçına sakalına.

Sevdanın anayurdunun bizlere aşkı buyurduğunu biliyorduk. Yüreğimin ritmine ayak uydurdu yüreği.

Birbirine karıştı ayak izlerimiz.

Gözlerimiz aynı noktada buluştu, tokalaştık.

Adını barış koydum.

*****

Dış güçlere karşı en yürekli duruştur ülke bütünlüğü.

Birbirimizden başka kimsemiz yok bizim. En fazla birkaç saatlik mesafe var aramızda.

Aynı toprağın çocuklarıyız aynı havayı soluyoruz.

Aynı dileklerde türküler yankılanıyordu yüreklerde.

Demli bir çay içerken aynı tabureye oturduk, şu uzun gecenin gecesi olduk, sılada bir evin bacası.

Adını hasret koydum.

*****

Herkes kendine göre bir dünya kurmuştu, gelecek kuşkusu vardı insanlarda.

Bazen yürekler dağlanıyor bazen usul usul ağlanıyordu köşelerde.

Yarınlar karanlık farz ediliyordu da belki umduğumuzdan aydınlıktı.

Güneş her gün yeniden doğuyordu nasılsa.

Bütün kapılar kardeşliğe açıktı, kardeşlik bütün kapılara.

Baktım da çocukların gözleriyle aydınlanıyordu sabahlar.

Adını umut koydum.

ÇAKAR MESELESİ

Çakarlı araçlar için önerge yayınlandı ama İstanbul trafiği plakası bile olmayan çakarlı araçlarla güç gösterisi yapıyor.

Emniyet şeritleri ihlal ediyor.

Açık açık meydan okuyor, şahsi gücüne mahsuben.

"Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?" diyor.

Ve ne acıdır ki yetkililer de bunları seyrediyor!

Korkularına mahsuben!

MUTLULUK TAKVİMİ

Sanal yanını körelt.

Bebekleri kokla.

Dişlerine özen göster.

Gözün doysun!

Cebimde yorgun şarkılar

Fonda yağmurun sesi

Hayat beni sana

Bağışlamadı

Çoktan bitti biliyorum

Bu deli aşk hikayesi

İzlerini silmek için

Bir ömür daha gerekiyor

Umut kırıntısıyla doyuyor

Gönül kuşlarım

Sensizlik fena

Anam ağlıyor gecelerde

Zorlu geçiyor kışlarım

Hakkı YALÇIN