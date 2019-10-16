Saygılar
Bir balıkçıdan ağ tutmasını.
Bir çiftçiden toprağın bereketini.
Bir askerden cesareti ve direnişi.
Bir futbolcudan da alın terinin ve mücadelenin kutsallığını öğrenebiliriz.
Dünya Şampiyonu Fransa karşısında iki maçta da bu yürekli mücadeleyi gösteren futbolcularımıza saygılarımızı sunuyoruz.
*****
Kulüplerimizi yabancı bataklığına çevirenler baksın bu manzaraya.
Merih'e baksın, Mert'e baksın, Çağlar'a baksın.
Kulüplerinde bir tane yerli futbolcu oynatmak için bin dereden su getirenler futbolcularımızın verdiği mücadele ruhuna ve dökülen alın terine baksın.
O gece yıldızlar gözlerinden öptü her birini.
Bu memleket o çocuklara gözü gibi bakarken yabancı hayranları da aynaya baksın!
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Mert Günok görünenden özeldi, görünmeyenden daha değerli.
Hele ilk yarıda deklanşör hızıyla kurtardığı iki pozisyon var ki, dünyanın bütün televizyonlarında jenerik olarak gösterilir.
Merih Demiral savunmanın kalbiydi, bu kadar yürekli mücadele eden bir savunma adamını yıllardır görmemiştim.
Ve diğerleri, futboldaki rütbenin alın teri olduğunu gösterenlerin her biri.
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Dünya Şampiyonu Fransa'nın iki maçta bizden 1 puan alabildiği, 8 maçta 6 galibiyet bir beraberlik aldığımız bir turnuva tarihimizde yok.
Bu gurur da Şenol Güneş'e ait.
Gençlik devriminin yürekli adamına.
Lütfen herkes ceketini iliklesin!
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