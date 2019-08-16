İyi yolculuklar!

ARADAN zaman geçti ama hala otomobili tekmelenen hamile kadının karnındaki bebeği düşünüyorum.

O bebek magandaların otomobile attığı tekmeleri ve yüzlerindeki korkunç ifadeyi görmüş müdür?

Eğer gördüyse o izleri unutması için kaç yıllık bir zaman dilimine ihtiyaç duyacaktır?

O magandaları serbest bırakanlar o bebeğin varlığını ve anne karnında tanıştığı korkuyu hissetmiş midir?

Hissetmediyseler bebekler onlar için ne ifade ediyordur acaba?

Ne yani bu ülkede hamile kadınları ve karnındaki bebeği yasalar değil de melekler mi koruyacak?

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Parası olanın hukukunu da "cebinde" taşıdığı bir ülkeyiz biz.

Çakarlı araç kullananlara bakın, o ayrıcalığı nasıl kazanmışlar ve niye onlara kimse dokunamıyor?

"Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" diyerek görevli polis memurlarına bile posta koyacak kadar "kartvizit" sahibi olanların çakarlarını başına geçirecek bir sistemimiz yok ve asla olmayacak!

Gücü olan güçsüzü ayaklarının altına alacak. Gücü olan emniyet şeridini babasının malı sayacak!

Dürüst sürücüler de dişlerini sıkıp duracak!

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Alkollü araç kullanıp polis memurunu öldüren zengin züppeyi hatırlıyorsunuz! Kan parası ayağına serbest bırakıldı!

Bu haksızlığı kim sorguladı kim bu meselenin üzerine gitti?

Sırf babasının parası çok diye, bir katilin serbest bırakılmasının topluma nasıl örnek olduğunu görüyoruz ve daha görecek çok şeyimiz var!

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Bundan sonra yıllar önce belediyenin açık bıraktığı rögar çukuruna düşen ve ölen 4 yaşındaki kızının kan parasını çatır çatır yiyen ama kızının hakkını yediren bir babayı hatırlıyorum.

O parayla rüya gibi bir hayat yaşamıştır da, o küçük kız rüyalarına girmiş midir acaba?

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Haksızlıkları sadece üzülerek geçiştirdiğimiz içindir ki çirkinlikler alışkanlık haline dönüşüyor.

Katillerin, hamile kadınlara saldıran magandaların ellerini keyifle ovuşturduğu bir ülkede vicdanlar üşüyor da ne değişiyor!

Hepimize iyi yolculuklar diliyor hayat!

"Bir gün sizlerin de canını fena yakacağım" notuyla birlikte.

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Hiç düşündünüz mü bir yakınınız karnındaki bebekle tekmelendiğinde ne yapacaksınız?

Başınızı dizlerinizin üzerine koyup ağlamaktan başka!

KADIN HAKEM!

Süper Kupa finalini bir kadın hakem harika biçimde yönetti.

Bizim ülkemizde adalete değil birilerine uşaklık etmek için hakemlik yapanlar, cinayet işledikleri maçlardan sonra göbek atanlar hakemliğin nasıl yapıldığını görmüşlerdir. Ama onlar için emek çalmak varken adaletli düdük çalmaya gerek yok! Nasılsa sırtlarını sıvazlayan birileri var!

MUTLULUK TAKVİMİ

Bugünü dün kadar kolay harcama.

Hamile kadınlara gözün gibi bak.

Huzurevini ziyaret et.

Sen kaçan uykumsun

İkinci ruhum

Bir iç titremesi

Hassasiyetim

Gönüllü sürgünüm

Kendi sevdamda

Mahrumiyetim

Mahremiyetim

Senin gözlerinde

Kırık ışıklar

Sebebi ben miyim

Korkularının

Şimdi hayatında

Bir yabancı var

Kaçıncı şahsıyım

Duygularının

Hakkı YALÇIN