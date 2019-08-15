Biraz da aşk!

ÜNLÜ bir film yıldızına aşkı sormuşlar da "elma şekeri" demiş.

Oysa Yeşilçam filmlerinde bizlere tanıttıkları aşk, elma şekerinden de sapından da çok daha anlamlıdır.

O yüzden bu satırlar da benden olsun!

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Aşk, iki kişilik sandal batarken eldeki tek can yeleğini sevdiğine uzatmaktır.

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Aşk anıları şahit gösteren çaresiz bir müvekkildir.

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Aşk manken şehvetini reddeden bir öğretmen şefkatidir.

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Aşk büyü bozulduktan sonra gerektiğinde eşek diliyle yeni büyüler yapabilmektir.

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Aşk yıllarını harcamak için tutulmuş kiralık katile borcunu nefretle ödemektir.

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Aşk bir insanın başına da sonuna da gelebilecek en güzel felakettir.

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Aşk can kaybı olmadan bitmesi şüpheli iki kişilik yolculuktur.

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Aşk alt katında gururunu üst katında fedakarlığını ağırlayan kiracıdır.

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Aşk ayrılıklarda payına dayak ya da kurşun düşen berbat bir sevda töresidir.

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Aşk kendini gözden çıkarıp sevdiğini göklere çıkarmaktır.

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Aşk iki kişilik imzayla iflas eden limited şirketidir.

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Aşk normal taklidi yapan iki insanın anormal duygularıdır.

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Aşk basamakları olmayan yangın merdivenidir.

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Aşk teslim olanla teslim alan arasındaki duygusal savaştır.

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Aşk diğer insanları hiçe sayan iki kişilik yasal örgüttür.

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Aşk nesli tükenmekte olan insanların hala peşinden koştuğu eski bir yalan olsa da en doğru gerçektir.

KAN ÖRNEĞİ!

Bir polis memuru pahalı bir cipi durdurdu.

Polis memuru alkol muayenesi için aleti üfletecek nefesi sürücüde bulamadı.

Trafik ekibini çağırdı ve ayakta uyuyan şahsı kan örneği için hastaneye gönderdi.

Polisler görevini yaptı ama hastaneye girişi yapılan alkollü sürücünün kan örneği hastaneden "gelemedi!" Bu meseleden çıkan sonuç:

Hastaneler zannettiğiniz kadar dürüst doktorlarla dolu değil. Raporlar kişiye özel hasıraltı edilebiliyor.

Not: Babasının parası olan alkollü sürücünün polis memurunu öldürüp özgür kaldığı bir ülkede bunlar şaşırtmıyor beni.

MUTLULUK TAKVİMİ

Uyanık değil saygılı bir sürücü ol.

Çocuklara bağcıksız ayakkabı al.

Meyveli yoğurt ye.

Saksı çiçeğin olsun.

Seninle ayrılık

Yolcusu olduk

Kaderin rüzgarı

Tersten esiyor

Ağzı var dili yok

Hatıraların

Uzak şehirlere

Bilet kesiyor

Bu masalda suçlu

Aramayalım

Biz de yavaş yavaş

Azaldık belki

Şu yalan dünyada

Her şeyimizi

Kaybetmek için

Kazandık belki

Hakkı YALÇIN