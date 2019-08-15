ÜNLÜ bir film yıldızına aşkı sormuşlar da "elma şekeri" demiş.
Oysa Yeşilçam filmlerinde bizlere tanıttıkları aşk, elma şekerinden de sapından da çok daha anlamlıdır.
O yüzden bu satırlar da benden olsun!
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Aşk, iki kişilik sandal batarken eldeki tek can yeleğini sevdiğine uzatmaktır.
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Aşk anıları şahit gösteren çaresiz bir müvekkildir.
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Aşk manken şehvetini reddeden bir öğretmen şefkatidir.
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Aşk büyü bozulduktan sonra gerektiğinde eşek diliyle yeni büyüler yapabilmektir.
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Aşk yıllarını harcamak için tutulmuş kiralık katile borcunu nefretle ödemektir.
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Aşk bir insanın başına da sonuna da gelebilecek en güzel felakettir.
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Aşk can kaybı olmadan bitmesi şüpheli iki kişilik yolculuktur.
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Aşk alt katında gururunu üst katında fedakarlığını ağırlayan kiracıdır.
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Aşk ayrılıklarda payına dayak ya da kurşun düşen berbat bir sevda töresidir.
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Aşk kendini gözden çıkarıp sevdiğini göklere çıkarmaktır.
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Aşk iki kişilik imzayla iflas eden limited şirketidir.
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Aşk normal taklidi yapan iki insanın anormal duygularıdır.
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Aşk basamakları olmayan yangın merdivenidir.
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Aşk teslim olanla teslim alan arasındaki duygusal savaştır.
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Aşk diğer insanları hiçe sayan iki kişilik yasal örgüttür.
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Aşk nesli tükenmekte olan insanların hala peşinden koştuğu eski bir yalan olsa da en doğru gerçektir.
KAN ÖRNEĞİ!
Bir polis memuru pahalı bir cipi durdurdu.
Polis memuru alkol muayenesi için aleti üfletecek nefesi sürücüde bulamadı.
Trafik ekibini çağırdı ve ayakta uyuyan şahsı kan örneği için hastaneye gönderdi.
Polisler görevini yaptı ama hastaneye girişi yapılan alkollü sürücünün kan örneği hastaneden "gelemedi!" Bu meseleden çıkan sonuç:
Hastaneler zannettiğiniz kadar dürüst doktorlarla dolu değil. Raporlar kişiye özel hasıraltı edilebiliyor.
Not: Babasının parası olan alkollü sürücünün polis memurunu öldürüp özgür kaldığı bir ülkede bunlar şaşırtmıyor beni.
MUTLULUK TAKVİMİ
Uyanık değil saygılı bir sürücü ol.
Çocuklara bağcıksız ayakkabı al.
Meyveli yoğurt ye.
Saksı çiçeğin olsun.
Seninle ayrılık
Yolcusu olduk
Kaderin rüzgarı
Tersten esiyor
Ağzı var dili yok
Hatıraların
Uzak şehirlere
Bilet kesiyor
Bu masalda suçlu
Aramayalım
Biz de yavaş yavaş
Azaldık belki
Şu yalan dünyada
Her şeyimizi
Kaybetmek için
Kazandık belki
Hakkı YALÇIN