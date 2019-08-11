Bayram delisi
O insanlar verdikleri harçlıklarla sadece cebimizi değil, gönül kumbaramızı da doldururdu.
Mahalleler gitti her şey bitti.
*****
Teknoloji insanların içindekileri dışarı çıkardı. Terbiyeyi evden çıkardı, saygıyı sevgiyi elden çıkardı.
Ve bizler izin verdiğimiz için; çocuklarımızı da gözden çıkardı.
*****
Sadece komşularımızı değil, yerdeki ekmek kırıntılarını öpüp başına götüren insanları da kaybettik.
Hasmına bile elini uzatan delikanlı ruhu yitirdik.
Şimdi başkalarının ekmeğine göz diken insanlardan geçilmiyor ortalık.
Gemisini kurtaran kaptan!
Tayfalar gazetelerin üçüncü sayfalarında ya kurban ya telef!
*****
Kimse kimsenin yarasını sarmıyor artık. Kimse kimsenin hatırını da sormuyor.
Aile fertlerine karşı bile telefon mesajlarıyla bayramı kutlamak en geçer akçe.
Toplumu ayakta tutan artı değerler çoktan eksiye geçti.
Rüzgar gibi geçti o güzelim seneler.
Pencere önündeki çiçeklerin hepsi soldu.
Geçmişin sayfalarını çevirmekle, ibreyi çocuklarımızın lehine çevirmek arasında kaybımız büyük.
Saygısızlığın tohumlarını yutanlar insanlığını unutanların kardeşi oldu.
*****
Onurlu insanların kestiği kurbanlar yoksula düşüyor.
Gözü doymayan zenginin evinde pişen sadece kendine düşüyor.
Hayatın kürklü yakasını fiyakayla süslemiş sonradan görmelerin gözü paradan başka bir şey görmüyorsa vicdan kimin umurunda?
Vicdanın terazisinde bir kıl bile ağırdı hani?
Bu sağırlık nerden çıktı?
*****
Bunları düşündüğümüz zaman içimiz daralıyor.
Gelecek adına endişe duyuyoruz ya o yüzden bize kalan "deli gömleğini" üzerimizden çıkarmamak.
"Bize her gün bayram" niyetine!
KADER MAHKUMLAR
Bayramlarda kader mahkumlarının hapishanelerdeki görüş günlerini düşünürüm.
Bir görüş gününde, bin sevda vardır.
Özlenen birine dokunmak özlenen bir düştür.
Yüreklerde acının ırmakları akar da görünen sadece bir gülüştür aslında.
Hepsinde eve dönüş özleminin bileti, hepsinin omzunda acı yazılmış bir kaderin külfeti.
Hayatla dargın olan kader mahkumları sözcüklerle barışır görüş günlerinde.
Özgürlüğün arasına karışırlar küçük bir zaman diliminde.
Ne çok af dilenirler belki, duyulur mu acaba?
Alkollü kullandığı sükseli aracıyla polis memurunu öldüren zengin züppelerin serbest bırakıldığı bir ülkede!
Mutluluk Takvimi
Büyüklerini ziyaret et.
Çocuklara harçlık ver.
Dargınsan barış.
Sokaktaki çocuğa yabancı bakma.
Kendine bir kahve ısmarla.
İpek mendil tutardık
Sevdanın gözyaşına
Yetişmek ne mümkündü
Hayatın telaşına
Boş bir kubbede kaldı
O eski hoş sadalar
Gözü yaşlı bir masal
Cumbalı hatıralar
Yılla boyu saklanırdı
Ayrılığın son busesi
Denizlere atılırdı
İyiliğin hikayesi
Çocukluğumuz duruyor
Yazlık sinemalarda
Elde kaldı biletler
Hala bizi hatırlayan
Birileri yaşıyorsa
Kalbimize emanetler
Hakkı YALÇIN
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