Mısır kazanı

BIR zarfın içine konan kartpostal olsak nereye gidebiliriz?

Teknoloji yolları kesti ama ben kestirme yollar biliyorum!

Ve hala o günler tütüyor burnumda!

Çocukluğum mısır kazanlarının içinde kalmış olsa da!

*****

Akşam saatlerinde mahallenin orta yerinden mısırcı geçerdi! Çocukların canı çekerdi analar içini çekerdi.

Çocuğun biri "ana" derdi, "hiç mi paran olmayacak mısırcı geçtiğinde?" Ana başını eğerdi, mısırcı kendi derdinde. Mısırcı sağır dağların erimeyen karları zannederdi anaları.

Oysa içi yanardı anaların, hayata gücenirdi yürekleri.

Çocuk burnunu çeke çeke giderdi.

O yılların çaresizliklerini şimdiki zamanın gökdelenlerine değişmem.

Çünkü o yıllarda analar çocuklarına mısır alamazdı ama o çocukların sokaklardaki hayatları güvence altındaydı.

Ne taciz ne saldırı.

O çocukların mısır tarlaları sosyal medya şatolarına bedeldi.

*****

Nostoljide huzur çoktu diye bir tatlı huzur almaya gitsek Kalamış'tan Kalamış bizleri karşılar mı eskisi gibi?

Ellerimizle yıktıklarımız karşımıza yeni resimleriyle çıkarken, ben taş merdivenlerden yukarı çıkıyorum inadına!

*****

O yıllarda sokaklarda su satardım.

Akşamları yazlık sinemaların önünde külah içinde çekirdek satardım.

Arkadaşlarıma parasız satardım.

Anaların gözünün içine bakardım, kahve yanığı gözlerinde fallarına bakardım umutlansınlar diye.

"Üç gün mü desem, beş gün mü desem hayat bir gün mutlaka size de gülecek" diye. Çıkmadı fallarım.

Sonraki yıllar anaları fena ağlattı!

*****

Babalar tütünü içine çekerdi.

Sefalet çoktu ama aşk vardı, aile terbiyesi ve her şeyden önemlisi haysiyet vardı.

Geçmişin zarafeti, bugün neler kaybettiğimizin kanıtı olarak duruyor eski fotoğraflarda.

*****

Yoksullar zenginlerin merdivenleridir.

Çok yiyip yatanlar hiç yemeden yatanları düşünmez!

Parası olanın trafikte çakarı vardır hukukta kendilerine özel yasaları!

Bir mısır kazanının içindeki haşlanmış mısırın çocuklar için ne ifade ettiğini bilmezler.

Bizler hayatın final sahnesinde onların zıkkımın kökünü yiyeceğini biliriz.

Onlar bizim bildiğimizi bile bilmezler!

ŞAMPİYON!

Bu kadar zam yapıldıktan sonra insanlar hala niye sigara içer?

Alıştıkları için mi, kahırdan mı?

Parası çok olduğu için mi?

Oysa nelerden vazgeçmiyor ki insan! Hem sağlığa hem keseye bu kadar zarar veren bir zehri içmesinler.

Üstünde "öldürür" anonsları olduğu halde hala satılan bu zehir paketlerini elinin tersiyle itmek, insanın hayatı boyunca kazanacağı en büyük şampiyonluklardan biridir.

MUTLULUK TAKVİMİ

Sigarayı bırak.

Yeşilçam filmlerinin şarkılarını dinle.

Doğum gününde adına ağaç dik.

Sağlık için yürü.

Umursamıyor beni

Cezamı sürdürüyor

Deli gibi sevdiğimi

Bildiği halde

Bıkmadım usanmadım

Yokluğunu sevmekten

Beni mahrum ediyor

Sevdiği halde

Varlığım yokluğuna

Armağan olsun

Tenine başka ten

Değene kadar

Bu yürek senden

Hiç vazgeçmeyecek

Sen peşimi bırak

Diyene kadar

Hakkı YALÇIN