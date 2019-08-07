Okul servisleri!

GIDEN canlara ve çocukların araçların içinde unutulmasına mahsuben, okul servis araçlarına kamera takılacaktı.

Bu eğitim yılında da takılmadı.

Velilerin aklının çocuklarında kalmasında sakınca yok.

Servis patronlarını masrafa sokmanın da anlamı yok!

Gerçekleri gizlemek varken otobüsteki çocukları izlemenin sırası mı?

Nasılsa ailelerdeki endişenin faizi bile getiri sağlıyor servis araçlarına.

*****

Bu araçlarda bütün öğrenciler için kemer takma zorunluluğu getirilecekti.

Getirilmedi!

Herhalde servis araçlarının sahipleri aynalı kemerle emniyet kemerini karıştırdılar.

Nasılsa kendilerine karışan da yok.

Servis araçları sadece para toplamak ve yol kenarlarında park etmek için varsa öğrenci hayatından sorumluluk kabul edilmez!

Siz onlara paradan haber verin!

Okul müdürlerine de servis patronlarının selamını gönderin!

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Paranın özne olduğu sistemlerde çocuklar hor görülür.

Para dediğin nedir ki!

Sırtlanın önüne atın yemez!

Ama insan denen canlının gözünü de alır aklını da!

En çok da vicdanını!

*****

Vicdanın ve adaletin rütbesiz bir saygınlığı olmalıydı.

Olmadı.

Çocukları korumanın binlerce yolu vardı, o yollar açılmadı.

Ne kamera ne emniyet kemeri, ne uygunsuz park!

Ne acıdır ki bu servis araçlarının gücüne kimse engel olamadı!

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"Gazetelerin üçüncü sayfaları çocukları bekliyor" dersem ve olası tehlikeleri işaret edersem duyan olmaz! Olsun!

Bizimki yazdığımız mektubu bir şişeyle denize atmak gibi.

Çocuklara borcumuzu ödemek adına. Her büyüğün çocuklara ödenmeyecek borçları olduğunu hatırlatmak adına!

NASILSA ÖNLERİ AÇIK!

Her türlü sahtekarlığın hayat bulduğu ve önünün açık olduğu bir dünyanın içindeyiz.

Telefonda insanları korkutarak soyan çakallar bir yanda, tatil için otellere rezervasyon yaptıranların paralarını kapanlar öte yanda!

İşin ilginç yanı bu sahtekarların lanse ettiği adresleri besleyen ve yasallaştıran bir teknolojiye sahip olmamız.

Soysuzluk teknolojinin kardeşi olduysa kim tutar onları!

TABELA!

Hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu otomobile saldıran baklavacı kardeşlerin işyeri tabelaları indiriliyormuş! Ceza bu mu?

20'şer yıl hapis istemiyle yargılanan bu adamlar hala serbest ve mesele tabela öyle mi?

Hamile kadının karnındaki bebeğin bu iki magandadan nasıl korktuğunu anlatan bir tabela hazırladım!

Birilerinin boynuna asmak için!

MUTLULUK TAKVİMİ

Yaşlı insanları sıcaktan koru.

Açıkhava sinemasına git.

Gerçeği ara.

Martılara simit ısmarla.

Dizlerime uzandığın

Akşamlar için

Benimle uyandığın

Sabahlar için

Dünyanı benimle

Paylaştığın için

Teşekkürler

Yaşama sevincime

Tarihimdeki yerine

Yüreğine gözlerine

Teşekkürler

Anıların hatırına

Yazdığın her satırına

Teşekkürler

Hakkı YALÇIN

