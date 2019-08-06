Ateşböcekleri

GEÇEN akşam evimde karıncaların düğünü vardı da ağustos böcekleri konser veriyordu.

Ateşböcekleri aydınlatıyordu odamı.

Karıncalar halay çekerken adamın biri, "nedir bu gürültü" diye kapımı çaldı.

"Karıncaların düğünü var" dedim, adamın gözlerinde pis bir gölge belirdi.

"Şu gürültüyü kes lambaları da kapat" dedi.

Tepem attı "nedenmiş o!" dedim.

"Sizin yüzünüzden geceler aydınlık kalıyor!" diye karşılık verdi.

*****

Yüzü çamurluydu adamın dişleri kanlıydı.

Gelin karıncayla damat karınca düğün şarkısına öpüşerek eşlik ettiler.

Düğünlerde silah çekip çocukları vuran, düğünlerde uyuyan bebeklere göz koyan çakallardan biri karşımda namus bekçisi kesiliyordu.

"Bunlar ne yapıyor böyle?" "Karanlıklara şimşek çakıyorlar" dedim, "senin gibilerin boyası aksın diye!" Adamın bedeninde kurukafası vardı. Yüzsüzün tekiydi!

"Daha bitmedi" dedim, "ateşböcekleri sana inat geceyi de yakacaklar!" Adamın etekleri tutuştu.

Toprakla su tutuştu o sıra, ateşböcekleriyle karıncalar yürüyen ateş oldular.

*****

Bütün kuşlar çocukların seslerine konmaya başladılar.

Adam silahını çekerken cebinden bir resim düşürdü yere.

Resim ırz düşmanıydı, resim çocuklarımızın düşmanıydı.

Karıncaları kutlamaya gelen kuşlar resmi gagalamaya başladı.

Sonra da klozetin içine attılar.

*****

Adama inat bir türkü yaktım.

"Uzun İnce Bir yoldayım..." Gecenin güneşi açıyordu çocukların gözlerinde.

Bütün şehir uyanmıştı, karanlık adamlar karıncalardan ve ateşböceklerinden kaçıyordu.

*****

Sizler karanlığa bir kibrit çakmaktan korktuğunuz içindir ki, bu karanlık adamlar çocuklarımızı taciz ediyor, kadınlarımızı dövüyor öldürüyor, uyuşturucu satıyorlar pencere önlerinde.

Bodrum'da Çeşme'de caka satıyorlar arsızca!

*****

Ama sizler mışıl mışıl uyurken geceleri yakan milyonlarca karınca ve ateşböceği var.

Onlar gerektiğinde kendilerini de yakıyorlar.

Karanlıkta kalmasın diye ülkemiz.



GEREKEN YAPILSAYDI!

Otobüs yangınları büyük tehlike.

3 günde 3 otobüs yandı 5 kişi öldü.

Yetkililer "yangın alarmı" gerçeğine dikkat çekiyor, rutin kontrollerin eksiksiz yapılması gerektiğini belirtiyorlar. Ve şimdiye kadar yapılmayan sorgunun "ağır kusur" sayılmasını işaret ediyorlar.

Kuruduktan sonra çiçeğe su vermek bizlere hastır.

Yapılması gerekenler zamanında yapılsa o insanlar ölmezdi.

MUTLULUK TAKVİMİ

Yürüyen merdivende önündekini geçme.

Haşlanmış mısır ye.

Bugün mavi ol.

Sahaflara git.

Tek tesellim gözlerindi

Bakıp bakıp delirirdim

Bana öyle yakındın ki

Hep benimsin zannederdim

Bırakıp gittin beni

Yanarım için için

Yaralı kuşlar gibi

Sensiz ben bir hiçim

Duman gözlüm

Yaktın beni duman ettin

Acımadın ziyan ettin

Benim için yaşamaktın

Yaşamayı haram ettin

Hakkı YALÇIN