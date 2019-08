Daha Bi Aşık

AYLA Çelik iki yıl önce Bağdat adlı şarkısıyla müzik dünyasını kasıp kavurmuştu.

Sanatçı dostlarına yaptığı besteler onun "maestro" yanının dışa vurumu oldu ve müzik dünyasının üretken ismi olarak hep özel kaldı.

Şimdi iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından yeni albümünü çıkardı. "Daha Bi Aşık. " Ayla'nın şarkıları duyguların can bulmuş halidir.

Nostaljik yanını hiç yitirmemiştir.

En güzel aşk mektuplarının elle yazıldığını bilir.

Şarkılarını yazarken yağlıboya resimlerini de çizer

*****

Birçok şarkıcının tek şarkılık geçiştirmelerle günü kurtarmayı seçtiği mevsimde bir albüme 14 şarkı koymanın emekçi yanı inkar edilemez.

Albümde Erkin Koray ve Burhan Şeşen şarkıları da var.

Her şarkı Ayla Çelik'in el emeği göz nuru.

Şarkıların her nağmesi dantel gibi işlendiyse, biz buna sanata saygı deriz. Saygısımızın karşılığını da şarkıları dinleyerek öderiz.

*****

Müzik dünyasında yürekli insan bulmak zordur.

Gündemde kalma ruhu şöhretli insanları kışkırtır.

Ayla Çelik böyle gerçeklere yüz vermez.

Onun ruhu sürekli üretime programlanmıştır.

Nerde hüzün varsa oraya taşınır, nerde çocuk parkı varsa içine karışır.

Asla polemiklere girmez.

Şarkılarından başka hiçbir gerçekle gündeme gelmeyen insanların bu sistemde işi zordur.

Emeklerin karşılığının alınmasını gerektiren şartlar; daha çok çalışmakla kardeştir.

Biz buna sanatçı ruhu deriz.

Kanatsız uçan kuşları daha bir severiz!

*****

Ayla Çelik müzik dünyasında ruhunu ortaya koyan kaliteli azınlığın temsilcilerinden biri.

14 şarkılık hummalı bir çalışmanın ardından şimdi ruhsal teneffüse çıktı.

Albümünün kalitesiyle doğru orantılı olarak koşuşturmaya devam.

"Daha Bi Aşık!" Daha bi tutkulu.

*****

Şöhrete sırnaşık sarmaşıkların bol olduğu bir ülkede "Daha Bi Aşık" olmak herkesin harcı değil zaten!



KURBANLIK!

Kurban Bayramı öncesinde her yıl aynı görüntüleri izliyoruz.

Kurbanlıklar için ne çok aracı kullanılıyor.

Fiyatlar da insanların gönlünü çelmek üzere düzenleniyor.

Vicdanınızla hareket edin.

Kurbanınızı kendiniz kesin, ihtiyacı olanı kendiniz bulun.

Ve bunun huzurunu hiçbir şeye değişmeyin.

Not: Süte su katılan bir ülkede yaşadığınızı unutmayın!

MUTLULUK TAKVİMİ

Trafikte sakin ol.

Emeğin hakkını ver.

Bir bebeği kokla.

Aç insanı geri çevirme.

Bir gece yarısı

Baksan resimlerime

Kıskandığın gülüşümü

Tanır mısın

Şimdi bir yabancının

Yaslanırken omuzuna

Ettiğin yeminlerden

Utanır mısın

Atımın ayağı kırık

Üstelik önüm nehir

Ben bunları aşarım

Ama sana utan diye

Haykırırken bu şehir

Söyle nasıl yaşarsın

Hakkı YALÇIN