Maganda cenneti

BIR hamile kadının otomobilini tekmeleyip, o hamile kadının korkusunun yanı sıra karnındaki çocuğu kaybetme tehlikesinin mevcut olduğu gerçeği inkar edilmesin.

Magandaların hakları hamile bir kadının korkularının üzerine çıkmasın.

Hamile kadının otomobilini tekmeleyen magandaların bir günlüğüne bile sokaklara salınmaması gerekir.

Onlara yurtdışı yasağı getirildi ve sokağa bırakıldılar.

Bugün hamile kadının otomobilini tekmeleyen yarın bebekleri de tekmeleyecektir!

Hiçbir hukukun onların sırtını sıvazlamaya hakkı yoktur.

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Ne güzel mazeret öyle!

"Yasalar böyle!" Ne güzel memleket bu!

Magandalara şeker söyle kaymak söyle bal söyle!

Ne yazık ki bizim ülkemizin en acı gerçeğidir hukuk. Nasıl yasalar icat ediliyor görüyoruz!

Bu ülkede alkollü kullandığı Porsche otomobiliyle polis memurunu öldüren Rüzgar Çetin adlı zengin züppe sokaklarda fink atıyor!

Bu kararda hukuk mu yoktu, yoksa o züppe katilin babasının parası mı çoktu?

Şimdi de biz soralım yoksul hukuka! "Yasa yoksa vicdan nerde?" Bir bıçağın ucunda yaşıyor çocuklarımız kadınlarımız.

Sanki dünyanın öbür ucunda!

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Otomobili tekmelenen kadının ve karnındaki bebeğin korkularının cezası; "magandalara yurt dışı yasağı!" Böyle magandalar yurtdışına niye çıksın! Bu ülke onlara cennet!

Onlara "tatlı hayat!" Hamile kadınlara ömür boyu silinmeyecek korkular.

O magandalar yurtdışında kime saldıracaklar, hamile bir kadını nasıl korkutacaklar?

Anne karnındaki bir bebeği nasıl tehlikeye atacaklar?

Yurtdışında hangi yasa onların sokaklarda fink atmasına izin verir?

Magandaların üzerine şerbet dökülmüş etiketleri varken, yurtdışı yasağı onlar için "kaymaklı kadayıf!"

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İçinde vicdan taşıyan herkese sesleniyorum.

Magandaların varoluşunu destekleyen her türlü karara tepki gösterelim.

O hamile kadın ve karnındaki bebeğin korkuları için empati yapalım lütfen!

Bu haksız hukuka sempati duyacağımıza!



CEZAYİR DOĞAN

Radyo Trafik'te yıllardır dinlediğim biri var. Cezayir Doğan.

Sadece trafik bilincinin oluşturulmasına değil vicdanın ayaklanmasına da hayat verir.

Yüreğinden çıkan cümleler insanlık kitabından satırlarla süslenmiştir.

Siyaset yapmaz, insan kayırmaz.

Televizyonlarda saatlerce konuşup bir şey anlatamayanlara inat bir cümleyle her şeyi özetler.

Bu yazıyı böyle insanların medyamızda çoğalması dileğiyle yazdım. Yürekli bir insan için.

MUTLULUK TAKVİMİ

Sinirlenme.

Bir fıkra öğren.

Kimseyi bekletme.

Kalabalığa karış.

Sırlarını anlatma.

Her gece yolumun

Üstünde durma

Aşktan önce ekmek

Derdim var benim

Ateşten gömleği

Giydirme bana

Senden önce hayat

Kavgam var benim

Dilimde dolanır

Eski bir türkü

Sırtımda hayatın

En ağır yükü

Benimki kimsesiz

Garip bir öykü

Senden önce hayat

Kavgam var benim

Hakkı YALÇIN