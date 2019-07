Su Savaşları

BIRBIRLERINE fahiş çalımlar atan ünlülerin cirit attığı magazin programlarının topluma verdiği zararı hepimiz biliyoruz.

Ama ekranlarda insanlık adına yapılan programlar da var.

TRT'de yayınlanan "Su Savaşları" belgeseli bunun en güzel örneği.

Afrika ülkelerini didik didik eden ve hayatın zorluklarını meslek edinen yürekli insanların harika uğraşı.

Biz buna habercilik ahlakı diyoruz.

*****

Şu anda Madagaskar'dalar.

Bir damla suyun mutlu ettiği o çocukların annelerin babaların görüntülerini izledim.

Bezden yapılmış toplarına bile en değerli hediye gibi bakan unutulmuş çocukları çikolata yerken gördüğümde, o programın işçilerinin her birini omuzlarımızda taşımamız gerektiğini haykırıyorum.

*****

O çocuklar ki bu dünyanın sahipsiz varlıkları.

Ama bir gülüşleri var ki dünyaya bedel.

İki dudaklarının arasından çıkan kahkahalar mutluluğun bulunmaz resmi.

Yüzlerinde dolaşan sinekleri bile arkadaş bellemişler.

En güzel; güzelin düşmanıdır.

Onlar ellerindeki sefaletin güzelliğini bile kabullenmişler.

İstedikleri sadece su!

*****

Ülkemizde o kadar zengin insan var.

O zenginliğin kendilerine yüklediği sorumluluğu inkar ediyor, ihtiyacı olana bir damla vermeyi bile akıllarına getirmiyorlar.

Onların paralarından başka hiçbir şeyleri yok.

Zenginliğin bu bencil gösterisi ömür boyu sürecek zannediyorlar.

Onları bekleyen final sahnesini de bizler bekliyoruz!

Çünkü o çocukların bütün zenginlerden alacağı var.

O yüzden "zenginler zıkkımını kökünü yesinler!" diyoruz.

*****

"Su Savaşları" adlı belgeselin yapımcıları, çalışanları çuvallarla çikolatayı basketbol toplarını ve hediyelerini de yanlarında götürüyor.

Allah aşkına ve insanlık aşkına ilahi bir görev üstleniyorlar.

O yüzden o programın işçileri emsalsiz vasıfların sahipleridir.

Varmakla bitmeyen kutsal bir yolculuğun onurlu işçileri.

Melekleri elinden tutan suyun efendileri.

*****

Bu yazıyı o güzelliklerin sahipliğini üstlenen ve her türlü zorluklara karşı mücadele eden yeryüzü meleklerine teşekkür etmek için yazdım.

TRT nezdinde bu programa emeği geçen her bir çalışana.

ACİZ HUKUK!

1.5 yaşındaki bebeğe iki yumruk atan erkekler ülkesiyiz.

Eski sevgilisini sokak ortasında muştayla bayıltana kadar döven adamı serbest bırakıp, sosyal medya tepki gösterince tutuklayan "aciz hukuk" memleketiyiz.

Bu ülkede hiçbir şey sebepsiz yaşanmıyor.

Çakallığın zorbalığın cellatlığın önü o yüzden alabildiğine açık!

MUTLULUK TAKVİMİ

Pencerene sineklik taktır.

Anılara saygılı ol.

Gönüllü kan ver.

İzlerini silmek için

Kaç yılım var bilmiyorum

Yüreğim gül kırığı ah

Bir mucize bekliyorum

Suyu bile sen diye içtim

Nelerden vazgeçtim bilsen

Seninle hep kolkola çıktım

Bu yıkılmış gecelerden

Yol alıyor gemilerim

Dalıyorum azgın sulara

Daha çok var unutmama

Daha çok var kıyılara

Hakkı YALÇIN